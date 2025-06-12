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Ninja Defenders : Cat Shinobi (Мод, Без рекламы)

Ninja Defenders : Cat Shinobi (Мод, Без рекламы) 2.0.09

Отражай волны демонов с командой боевых кошек-ниндзя под луной
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Версия:
2.0.09
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CookApps
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 299 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ninja Defenders: Cat Shinobi — это вертикальная защитная игра с элементами roguelike, где ты управляешь отрядом боевых кошек-ниндзя, защищающих деревню от бесконечных волн демонов. С первых минут ты врываешься в хаос битвы, отбивая нападения монстров с помощью ближнего боя, магических техник и улучшений. Каждая партия — это новая стратегия, случайные способности и шквал врагов, которых нужно победить.


Прокачивай навыки, чтобы открыть мощные комбинации техник, от огненных взрывов до молний и теневых ударов. Разблокируй новых кошачьих героев, каждый с уникальным оружием и способностями. Выбирай апгрейды прямо в бою, выстраивай свою тактику и адаптируйся к нарастающей сложности. Сможешь ли ты собрать идеальный состав и продержаться до последней волны под светом полной луны?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ninja Defenders : Cat Shinobi (Мод, Без рекламы) v2.0.09 MOD APK

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Скачать Ninja Defenders : Cat Shinobi (Мод, Без рекламы) 299 Мб Ссылка 2 299 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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