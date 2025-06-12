Ninja Defenders : Cat Shinobi (Мод, Без рекламы) 2.0.09
Отражай волны демонов с командой боевых кошек-ниндзя под луной
Ninja Defenders: Cat Shinobi — это вертикальная защитная игра с элементами roguelike, где ты управляешь отрядом боевых кошек-ниндзя, защищающих деревню от бесконечных волн демонов. С первых минут ты врываешься в хаос битвы, отбивая нападения монстров с помощью ближнего боя, магических техник и улучшений. Каждая партия — это новая стратегия, случайные способности и шквал врагов, которых нужно победить.
Прокачивай навыки, чтобы открыть мощные комбинации техник, от огненных взрывов до молний и теневых ударов. Разблокируй новых кошачьих героев, каждый с уникальным оружием и способностями. Выбирай апгрейды прямо в бою, выстраивай свою тактику и адаптируйся к нарастающей сложности. Сможешь ли ты собрать идеальный состав и продержаться до последней волны под светом полной луны?
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