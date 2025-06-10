Pegher.io: Zombie Survivor (Мод, Много монет) 1.0.9.1
Уничтожай зомби в стиле патинко — собирай урон, прокачивай навыки и выживай волнами
Pegher.io: Zombie Survivor — это оригинальное зомби-приключение с механикой, вдохновлённой патинко, где урон копится через отскоки, а каждый выстрел — тактический выбор. Твоя цель — точно направлять удары по сферам, наносить урон врагам и выживать в условиях, где каждая волна сильнее предыдущей.
Игра предлагает инвентарь, добычу и улучшения, позволяющие комбинировать навыки и выстраивать уникальные билды. Каждый раунд генерируется случайно, что делает прохождение непредсказуемым и интересным. Прокачивай способности, открывай новые умения и продумывай тактику выживания. Pegher.io: Zombie Survivor — это весёлое, динамичное испытание на точность и стратегию в мире, полном зомби и неожиданных поворотов.
• Неограниченные монеты
• Неограниченные драгоценные камни
• Неограниченная энергия
• Разблокированы все платные пакеты
• Удалена реклама
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