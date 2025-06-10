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Pegher.io: Zombie Survivor (Мод, Много монет)

Pegher.io: Zombie Survivor (Мод, Много монет) 1.0.9.1

Уничтожай зомби в стиле патинко — собирай урон, прокачивай навыки и выживай волнами
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Версия:
1.0.9.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Вчера, 22:24
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Pegher.io: Zombie Survivor — это оригинальное зомби-приключение с механикой, вдохновлённой патинко, где урон копится через отскоки, а каждый выстрел — тактический выбор. Твоя цель — точно направлять удары по сферам, наносить урон врагам и выживать в условиях, где каждая волна сильнее предыдущей.


Игра предлагает инвентарь, добычу и улучшения, позволяющие комбинировать навыки и выстраивать уникальные билды. Каждый раунд генерируется случайно, что делает прохождение непредсказуемым и интересным. Прокачивай способности, открывай новые умения и продумывай тактику выживания. Pegher.io: Zombie Survivor — это весёлое, динамичное испытание на точность и стратегию в мире, полном зомби и неожиданных поворотов.


Информация о модах

• Неограниченные монеты

• Неограниченные драгоценные камни

• Неограниченная энергия

• Разблокированы все платные пакеты

• Удалена реклама

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 Теги темы: Много монет

Скачать Pegher.io: Zombie Survivor (Мод, Много монет) v1.0.9.1 MOD APK

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Скачать Pegher.io: Zombie Survivor (Мод, Много монет) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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