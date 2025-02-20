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Dynasty Squad (Мод меню)

Dynasty Squad (Мод меню) 1.1.8

Постройте свою империю Троецарствия: стратегии, карты и легендарные битвы ждут вас!
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Версия:
1.1.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fungoodgames
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

В Dynasty Squad – Idle Play вы окунетесь в мир, где даже в автономном режиме можно непрерывно зарабатывать ресурсы и опыт, позволяя вашим генералам становиться сильнее. Собирайте и улучшайте широкий выбор уникальных карт генералов Троецарствия, каждая из которых обладает неповторимыми навыками и атрибутами, превращая вашу армию в настоящую силу. Простота геймплея и стильный интерфейс делают игру доступной для всех, кто мечтает испытать вкус настоящего стратегического величия.


Проявите свои тактические способности, стратегически размещая героев на поле боя в режиме Tower Defense. Используйте мощные артефакты и особенности ландшафта, чтобы создать непробиваемую защиту и разрабатывать лучшие оборонительные стратегии. Богатая сюжетная линия Троецарствия позволит вам окунуться в классические сражения и исторические эпопеи, оживляя легенды прошлого. В Dynasty Squad – Idle Play каждое ваше решение приближает вас к вершинам славы и превращает игру в эпическое приключение!


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Враги взрываются сами по себе
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 Теги темы: Мод меню

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