Описание

В Dynasty Squad – Idle Play вы окунетесь в мир, где даже в автономном режиме можно непрерывно зарабатывать ресурсы и опыт, позволяя вашим генералам становиться сильнее. Собирайте и улучшайте широкий выбор уникальных карт генералов Троецарствия, каждая из которых обладает неповторимыми навыками и атрибутами, превращая вашу армию в настоящую силу. Простота геймплея и стильный интерфейс делают игру доступной для всех, кто мечтает испытать вкус настоящего стратегического величия.





Проявите свои тактические способности, стратегически размещая героев на поле боя в режиме Tower Defense. Используйте мощные артефакты и особенности ландшафта, чтобы создать непробиваемую защиту и разрабатывать лучшие оборонительные стратегии. Богатая сюжетная линия Троецарствия позволит вам окунуться в классические сражения и исторические эпопеи, оживляя легенды прошлого. В Dynasty Squad – Idle Play каждое ваше решение приближает вас к вершинам славы и превращает игру в эпическое приключение!