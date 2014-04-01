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Zombie Voxel Sandbox (Мод меню)

Zombie Voxel Sandbox (Мод меню) 1.0

Раскройте творческий потенциал и выживите среди толп нежити в открытом мире
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PivDev
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
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Описание

Добро пожаловать в Zombie Voxel Sandbox, где каждый кубический блок несет в себе новую возможность для исследования или скрытую угрозу. В этой зомби-песочнице вы вместе с командой окажетесь в постапокалиптической реальности, переполненной руинами, ордами живых мертвецов и обширными просторами для экспериментов. Собирайте ресурсы, стройте укрепления и создавайте уникальные инструменты, чтобы повысить шансы на выживание в постоянно меняющемся мире. Вы сами решаете, каким путем пойдете, ведь здесь комбинация воображения и смекалки способна изменить правила игры.


Возводите оборонительные сооружения или обустраивайте свой маленький оазис внутри хаоса, стараясь уклониться от кровожадных зомби и других игроков. Каждая находка может стать решающим фактором, открывая новые способы укрепления базы или совершенствования оружия. Отправляйтесь в рискованные вылазки за ценными ресурсами, осваивайте новые территории и не забывайте о важности совместной работы, ведь выживание в этом мире порой невозможно в одиночку. Сможете ли вы превратить пустошь в процветающее убежище и устоять перед ордами неупокоенных врагов? Всё зависит только от вашей решимости и умения использовать возможности бескрайнего voxel-пространства.


Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. ВЫСОКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

3. ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ УЛУЧШЕНИИ

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЦЕЛЫВАНИЕ

5. БЕЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ

6. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СТРЕЛЬБЫ

7. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Zombie Voxel Sandbox (Мод меню) 41 Мб Ссылка 2 41 Мб

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