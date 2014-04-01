Описание

Добро пожаловать в Zombie Voxel Sandbox, где каждый кубический блок несет в себе новую возможность для исследования или скрытую угрозу. В этой зомби-песочнице вы вместе с командой окажетесь в постапокалиптической реальности, переполненной руинами, ордами живых мертвецов и обширными просторами для экспериментов. Собирайте ресурсы, стройте укрепления и создавайте уникальные инструменты, чтобы повысить шансы на выживание в постоянно меняющемся мире. Вы сами решаете, каким путем пойдете, ведь здесь комбинация воображения и смекалки способна изменить правила игры.





Возводите оборонительные сооружения или обустраивайте свой маленький оазис внутри хаоса, стараясь уклониться от кровожадных зомби и других игроков. Каждая находка может стать решающим фактором, открывая новые способы укрепления базы или совершенствования оружия. Отправляйтесь в рискованные вылазки за ценными ресурсами, осваивайте новые территории и не забывайте о важности совместной работы, ведь выживание в этом мире порой невозможно в одиночку. Сможете ли вы превратить пустошь в процветающее убежище и устоять перед ордами неупокоенных врагов? Всё зависит только от вашей решимости и умения использовать возможности бескрайнего voxel-пространства.