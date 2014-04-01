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GeoGuessr (Мод, Без рекламы)

GeoGuessr (Мод, Без рекламы) 7.0

Погрузитесь в глобальное исследование и доверьтесь чутью, раскрывая тайны далеких мест
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Версия:
7.0
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
GeoGuessr
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

В GeoGuessr вы отправитесь в интерактивное путешествие по всему земному шару, лишь опираясь на собственную наблюдательность и умение подмечать детали. Ориентируйтесь на ландшафты, дорожные знаки, языки вывесок и местные подсказки, чтобы угадать свое текущее местоположение. Можете ли вы отличить пустынные просторы Австралии от туманных улочек в Англии или распознать мегаполис по панораме небоскребов? Здесь каждый раунд становится возможностью проверить свою эрудицию, почувствовать азарт открытия и узнать что-то новое о невероятном разнообразии нашей планеты.


Исследуйте любимые карты, соревнуйтесь в рейтинговых поединках или отправляйтесь в путешествие по миру в одиночных режимах. Проявите мастерство, чтобы взбираться все выше по таблице лидеров, или проверьте себя в режиме Battle Royale, борясь за выживание против других путешественников. Встречайтесь с игроками из разных стран, учитесь считывать самые неочевидные улики и оттачивайте реакцию на неизведанных просторах Земли. Именно в GeoGuessr любой перекресток или вывеска могут привести к фантастическому открытию, а ваши навыки станут ключом к сокрушительной победе.


Информация о модах

Никакой рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

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Отзывы о GeoGuessr (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Пожилой Дождь
Пожилой Дождь 1 час назад
Было бы гораздо лучше, если хотя бы, был бы
куплен премиум. Вот это было бы интересно.
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