Описание

В GeoGuessr вы отправитесь в интерактивное путешествие по всему земному шару, лишь опираясь на собственную наблюдательность и умение подмечать детали. Ориентируйтесь на ландшафты, дорожные знаки, языки вывесок и местные подсказки, чтобы угадать свое текущее местоположение. Можете ли вы отличить пустынные просторы Австралии от туманных улочек в Англии или распознать мегаполис по панораме небоскребов? Здесь каждый раунд становится возможностью проверить свою эрудицию, почувствовать азарт открытия и узнать что-то новое о невероятном разнообразии нашей планеты.





Исследуйте любимые карты, соревнуйтесь в рейтинговых поединках или отправляйтесь в путешествие по миру в одиночных режимах. Проявите мастерство, чтобы взбираться все выше по таблице лидеров, или проверьте себя в режиме Battle Royale, борясь за выживание против других путешественников. Встречайтесь с игроками из разных стран, учитесь считывать самые неочевидные улики и оттачивайте реакцию на неизведанных просторах Земли. Именно в GeoGuessr любой перекресток или вывеска могут привести к фантастическому открытию, а ваши навыки станут ключом к сокрушительной победе.