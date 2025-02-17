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Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона)

Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона) 1.0.26

Силы стихий и стратегический разум: Сразитесь в карточных битвах Cards Storm: Spin & Battle
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Версия:
1.0.26
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
P.D. PLAYGENES INTERNATIONAL LIMITED
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир, где ваша судьба определяется мощью стихий и тонкой стратегией. В игре Cards Storm: Spin & Battle вы создаете команду могучих героев из пяти элементов и отправляетесь в незабываемые приключения, участвуя как в PvE-испытаниях, так и в напряжённых PvP-дуэлях. Каждая карта – это новый герой, а каждое вращение колеса стихий определяет силу атаки и заряжает ультимативные способности всей команды.


Стратегия решает все: выберите идеальный момент для активации разрушительных навыков, объединяя силы стихий с тактическим мышлением, чтобы одолеть врагов и завоевать победу. Ощутите азарт, создавая непобедимую команду, и докажите, что каждый ход приближает вас к верхушке карточного мастерства.


Информация о модах

[ Меню плеера ]


Множитель урона

Множитель защиты

Мгновенная победа

Команда Heal All

Ударь всех врагов

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 Теги темы: Мод меню, Много урона

Скачать Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона) v1.0.26 MOD APK

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Скачать Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

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