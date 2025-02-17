Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона) 1.0.26
Силы стихий и стратегический разум: Сразитесь в карточных битвах Cards Storm: Spin & Battle
Погрузитесь в мир, где ваша судьба определяется мощью стихий и тонкой стратегией. В игре Cards Storm: Spin & Battle вы создаете команду могучих героев из пяти элементов и отправляетесь в незабываемые приключения, участвуя как в PvE-испытаниях, так и в напряжённых PvP-дуэлях. Каждая карта – это новый герой, а каждое вращение колеса стихий определяет силу атаки и заряжает ультимативные способности всей команды.
Стратегия решает все: выберите идеальный момент для активации разрушительных навыков, объединяя силы стихий с тактическим мышлением, чтобы одолеть врагов и завоевать победу. Ощутите азарт, создавая непобедимую команду, и докажите, что каждый ход приближает вас к верхушке карточного мастерства.
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Множитель урона
Множитель защиты
Мгновенная победа
Команда Heal All
Ударь всех врагов
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