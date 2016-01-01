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My Perfect Fitness Club (Мод меню)

My Perfect Fitness Club (Мод меню) 0.1

Постройте фитнес-империю: динамичные тренировки, клики и успех в аркадном кликере
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Погрузитесь в увлекательный мир My Perfect Fitness Club, где каждый клик приближает вас к созданию собственной фитнес-империи. В этой аркадной игре-кликере вы управляете тренировками, удовлетворяете запросы клиентов и постепенно расширяете свой тренажерный зал, превращая его в настоящий центр спортивных достижений.


Ощутите драйв от стратегического планирования и оперативного управления, когда каждая победа открывает новые возможности для апгрейда оборудования и улучшения условий тренировок. Динамичный геймплей и яркая графика делают игру идеальной для тех, кто мечтает совместить увлекательный процесс с реальным стремлением к здоровому образу жизни. Откройте для себя мир, где каждое нажатие кнопки приближает вас к вершинам успеха в фитнес-индустрии и подарит море позитивных эмоций.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченные деньги
  • ЭКСП Мультиплеер
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать My Perfect Fitness Club (Мод меню) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

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