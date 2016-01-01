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Otherworld Summoner (Мод меню)

Otherworld Summoner (Мод меню) 1.0.5

Погрузитесь в мир магических дуэлей и создайте непобедимый отряд героев
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Blue Seed Games Co., Ltd.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Откройте для себя тайны таинственного портала в Otherworld Summoner, где от вашего мастерства будет зависеть судьба целого измерения. Став управляющим Вратами призыва, вы получаете уникальную возможность призвать героев из разных уголков вселенной и сформировать мощную команду для противостояния свирепым монстрам. Каждая битва в этом мире проверяет вашу тактику, позволяя испытать захватывающие фэнтезийные сражения и отточить стратегические навыки.


Используйте разнообразие классов и способностей персонажей, чтобы комбинировать навыки и раскрывать их истинный потенциал. Постепенно усиливайте союзников и совершенствуйте свои умения, ведь опасности здесь скрыты на каждом шагу, а успех всегда зависит от точного планирования. В Otherworld Summoner безграничные просторы магических земель ждут смельчаков, готовых вступить в сражение и доказать, что именно ваш отряд достоин звания непобедимого.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Тупой враг
  • Неограниченные вызовы
  • Получайте награды без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

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