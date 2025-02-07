Описание

DDDigger - Квадратные инопланетяне начинают свою грандиозную миссию: добраться до самого ядра новой планеты и установить над ней контроль. На пути их ждут опасные враги — гигантские черви и устрашающие монстры, скрывающиеся под землей. Только смекалка, стратегия и мощное оборудование помогут достичь цели.





Стройте фабрики для производства ресурсов, совершенствуйте свое оборудование и используйте продвинутые буры, чтобы пробивать путь сквозь опасные слои земли. Каждое улучшение приближает вас к цели и помогает справляться с ужасающими врагами. Погрузитесь в эпическое приключение, где каждое ваше действие приближает к абсолютному господству!