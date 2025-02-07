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DDDigger (Мод меню)

DDDigger (Мод меню) 1.0.5

Покорите глубины планеты и одержите победу
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TREEPLLA
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54
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Описание

DDDigger - Квадратные инопланетяне начинают свою грандиозную миссию: добраться до самого ядра новой планеты и установить над ней контроль. На пути их ждут опасные враги — гигантские черви и устрашающие монстры, скрывающиеся под землей. Только смекалка, стратегия и мощное оборудование помогут достичь цели.


Стройте фабрики для производства ресурсов, совершенствуйте свое оборудование и используйте продвинутые буры, чтобы пробивать путь сквозь опасные слои земли. Каждое улучшение приближает вас к цели и помогает справляться с ужасающими врагами. Погрузитесь в эпическое приключение, где каждое ваше действие приближает к абсолютному господству!


Информация о модах

1. Неограниченное улучшение навыков

2. Неограниченный вызов навыков

3. Меню модов


Примечание: Вам необходимо получить первое значение ресурсов, затем ввести количество ресурсов, затем нажать «Новое сканирование», затем нажать «Следующее сканирование» и затем «Изменить».

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 Теги темы: Мод меню

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