DDDigger - Квадратные инопланетяне начинают свою грандиозную миссию: добраться до самого ядра новой планеты и установить над ней контроль. На пути их ждут опасные враги — гигантские черви и устрашающие монстры, скрывающиеся под землей. Только смекалка, стратегия и мощное оборудование помогут достичь цели.
Стройте фабрики для производства ресурсов, совершенствуйте свое оборудование и используйте продвинутые буры, чтобы пробивать путь сквозь опасные слои земли. Каждое улучшение приближает вас к цели и помогает справляться с ужасающими врагами. Погрузитесь в эпическое приключение, где каждое ваше действие приближает к абсолютному господству!
1. Неограниченное улучшение навыков
2. Неограниченный вызов навыков
3. Меню модов
Примечание: Вам необходимо получить первое значение ресурсов, затем ввести количество ресурсов, затем нажать «Новое сканирование», затем нажать «Следующее сканирование» и затем «Изменить».
Скачать DDDigger (Мод меню) v1.0.5 MOD APK
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