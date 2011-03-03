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Holly Blade (Мод, Бесплатные улучшения)

Holly Blade (Мод, Бесплатные улучшения) 1.0

Нажмите, чтобы спасти мир от монстров и обрести силу
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RUSSELL STUDIO
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37
Скриншоты
Описание

Holly Blade — это захватывающая кликер-RPG, где вы берете на себя роль последней надежды человечества. Мир кишит ужасными монстрами, и ваша задача — запечатать их и восстановить мир. Все, что вам нужно сделать, — это нажимать! Каждое нажатие наносит удар, усиливает вашего героя и приближает вас к победе.


Возрождайтесь снова и снова, чтобы обрести непобедимую силу и справляться с все более могущественными врагами. В Holly Blade каждый ваш клик имеет значение, а простота управления делает игру невероятно увлекательной и доступной. Готовы ли вы стать героем, который спасет этот мир? Жмите, и пусть битва начнется!


Информация о модах

1. Неограниченный рост улучшения навыка

2. Неограниченный рост улучшения навыка артефакта

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Скачать Holly Blade (Мод, Бесплатные улучшения) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

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