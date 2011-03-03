Описание

Holly Blade — это захватывающая кликер-RPG, где вы берете на себя роль последней надежды человечества. Мир кишит ужасными монстрами, и ваша задача — запечатать их и восстановить мир. Все, что вам нужно сделать, — это нажимать! Каждое нажатие наносит удар, усиливает вашего героя и приближает вас к победе.





Возрождайтесь снова и снова, чтобы обрести непобедимую силу и справляться с все более могущественными врагами. В Holly Blade каждый ваш клик имеет значение, а простота управления делает игру невероятно увлекательной и доступной. Готовы ли вы стать героем, который спасет этот мир? Жмите, и пусть битва начнется!