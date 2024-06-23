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Hopscotch Run (Мод, Много гемов)

Hopscotch Run (Мод, Много гемов) 32.4

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Версия:
32.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
334
Скриншоты
Описание

Hopscotch Run - это захватывающая игра, которая стала известной своей уникальной концепцией. Вам предстоит провести своего персонажа через различные трудности на каждом уровне, с целью достижения победы. Эта игра требует точности и скорости, поэтому вам необходимо избегать препятствий и не свалиться с платформы, стратегически планируя свои прыжки.

Игроки увлекаются Hopscotch Run, потому что с каждым уровнем игра становится все сложнее. У каждого персонажа в игре есть уникальные особенности, навыки и внешний вид. Вы можете играть в роли ниндзя или космонавта, оба персонажа настроены оптимистично и придают игре особую атмосферу.


Проходя игру, вы сможете разблокировать новых игровых персонажей, что добавляет волнения и интереса в процесс. Каждый новый персонаж предлагает свои уникальные способности, расширяя ваш арсенал для преодоления сложностей и достижения новых высот.

Итак, готовы ли вы окунуться в увлекательный мир Hopscotch Run? Вас ждут захватывающие испытания, великолепные персонажи и возможность победить в каждом уровне. Улучшайте свои навыки, прокладывайте свой путь к вершине и наслаждайтесь приключением, которое эта игра предлагает.



Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней

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Скачать Hopscotch Run (Мод, Много гемов) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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