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Ace Car Tycoon (Мод меню)

Ace Car Tycoon (Мод меню) 1.0.8

Испытайте себя в невероятном мире колес и сделайте карьеру, покупая и продавая авто!
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tripoly Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 401 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Окунитесь в реалистичную атмосферу Ace Car Tycoon, где ваш путь к вершинам автомобильный бизнес начинается с простой мастерской. Здесь вы будете не только приобретать и ремонтировать машины, но и совершенствовать их, добавляя новые элементы дизайна. Готовы ли вы расширить ассортимент и зарабатывать крупные суммы на перепродаже отреставрированных авто? Каждая сделка помогает укрепить репутацию и открывает доступ к еще более эксклюзивным моделям.


Но торговля — лишь часть вызова. Примите участие в зрелищных гонках, чтобы повысить свою популярность и доказать, что ваш автопарк способен не только сверкать на выставках, но и показывать впечатляющие результаты на трассах. Выполняйте регулярные работы по обслуживанию: мойка, покраска, устранение вмятин — каждая деталь важна на пути к успеху. Станьте тем, кто превращает обычный гараж в центр автомобильной мечты, одновременно украшая гоночный трек своими победами. Ваше имя войдет в историю, если вы сумеете стать настоящим магнатом, соединив страсть к скорости с умением зарабатывать на четырех колесах.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Добавить наличные
  • Добавить бриллиант
  • Добавить уровень Exp
  • Удалить рекламу

Примечание: не будьте жадными, кнопка «Добавить» при включении будет продолжать добавлять в многопользовательском режиме столько же, сколько вы получаете в секунду.

Например, если вы установите ее на 1, включите кнопку и заработаете 10 тыс., то будете получать 1 x 10 тыс. x 60 в секунду, то есть 600 тыс.

Мне потребовалось несколько секунд, и я достиг 100 C, и игра работает нормально, и я не хотел увеличивать ее еще больше, чтобы она не вылетала или что-то в этом роде. Просто активируйте ее, когда вам действительно нужно, и все будет в порядке.

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 Теги темы: Мод меню

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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