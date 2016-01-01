Описание

Окунитесь в реалистичную атмосферу Ace Car Tycoon, где ваш путь к вершинам автомобильный бизнес начинается с простой мастерской. Здесь вы будете не только приобретать и ремонтировать машины, но и совершенствовать их, добавляя новые элементы дизайна. Готовы ли вы расширить ассортимент и зарабатывать крупные суммы на перепродаже отреставрированных авто? Каждая сделка помогает укрепить репутацию и открывает доступ к еще более эксклюзивным моделям.





Но торговля — лишь часть вызова. Примите участие в зрелищных гонках, чтобы повысить свою популярность и доказать, что ваш автопарк способен не только сверкать на выставках, но и показывать впечатляющие результаты на трассах. Выполняйте регулярные работы по обслуживанию: мойка, покраска, устранение вмятин — каждая деталь важна на пути к успеху. Станьте тем, кто превращает обычный гараж в центр автомобильной мечты, одновременно украшая гоночный трек своими победами. Ваше имя войдет в историю, если вы сумеете стать настоящим магнатом, соединив страсть к скорости с умением зарабатывать на четырех колесах.