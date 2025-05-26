Описание

Capybara Clash — это уникальная смесь выживания, стратегии и веселья, где в центре хаоса нежити стоит ваш необычный герой — отважная капибара! Оснащайте её мощным оружием, превращая её в машину разрушения, и открывайте бонусы, которые изменят правила игры, чтобы противостоять бесконечным волнам зомби, мутантов и коварных боссов.





Игра сочетает интуитивное управление, захватывающие битвы и возможность бесконечного повторного прохождения. Каждый ваш шаг и каждое решение в Capybara Clash определяют, сможете ли вы не только выжить в этом хаосе, но и стать легендой. Готовы ли вы взять на себя эту миссию и показать, кто здесь настоящий герой апокалипсиса?