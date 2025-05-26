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Capybara Clash (Мод меню)

Capybara Clash (Мод меню) 0.5

Апокалипсис глазами самой крутой капибары
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Версия:
0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Onki Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33
Скриншоты
Описание

Capybara Clash — это уникальная смесь выживания, стратегии и веселья, где в центре хаоса нежити стоит ваш необычный герой — отважная капибара! Оснащайте её мощным оружием, превращая её в машину разрушения, и открывайте бонусы, которые изменят правила игры, чтобы противостоять бесконечным волнам зомби, мутантов и коварных боссов.


Игра сочетает интуитивное управление, захватывающие битвы и возможность бесконечного повторного прохождения. Каждый ваш шаг и каждое решение в Capybara Clash определяют, сможете ли вы не только выжить в этом хаосе, но и стать легендой. Готовы ли вы взять на себя эту миссию и показать, кто здесь настоящий герой апокалипсиса?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Высокоскоростной
  • Враг HP 1
  • Все атаки критические
  • Нет перезарядки
  • Диапазон десятикратного увеличения
  • Очень высокий урон от Weopen
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Capybara Clash (Мод меню) v0.5 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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