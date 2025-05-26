Capybara Clash (Мод меню) 0.5
Апокалипсис глазами самой крутой капибары
Capybara Clash — это уникальная смесь выживания, стратегии и веселья, где в центре хаоса нежити стоит ваш необычный герой — отважная капибара! Оснащайте её мощным оружием, превращая её в машину разрушения, и открывайте бонусы, которые изменят правила игры, чтобы противостоять бесконечным волнам зомби, мутантов и коварных боссов.
Игра сочетает интуитивное управление, захватывающие битвы и возможность бесконечного повторного прохождения. Каждый ваш шаг и каждое решение в Capybara Clash определяют, сможете ли вы не только выжить в этом хаосе, но и стать легендой. Готовы ли вы взять на себя эту миссию и показать, кто здесь настоящий герой апокалипсиса?
- Меню модов
- Высокоскоростной
- Враг HP 1
- Все атаки критические
- Нет перезарядки
- Диапазон десятикратного увеличения
- Очень высокий урон от Weopen
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.