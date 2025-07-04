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Gum Gum Battle (Мод, без рекламы)

Gum Gum Battle (Мод, без рекламы) v0.2.33

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Версия:
0.2.33
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
株式会社ドワンゴ
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
529
Описание

Gum Gum Battle - это захватывающая игра с уникальным стилем боя в режиме рэгдолл, который позволяет вам контролировать конечности вашего персонажа и наносить точные удары своим противникам. Ваша задача - сводить врагов в беспамятство, выполняя при этом различные странные и экстравагантные действия. Процесс игры прост в освоении, но оставляет ощущение бесконечного удовольствия, поскольку вы можете создавать множество уникальных комбинаций ударов и выбрасывать врагов с арены.


В Gum Gum Battle каждая схватка превращается в захватывающий спектакль, где каждое движение имеет значение. Благодаря возможности контролировать конечности персонажа вы можете развернуться в бою как никогда прежде, использовать окружающую среду в своих целях и выигрывать даже в самых невероятных ситуациях. Уникальность игрового процесса заключается в том, что вы можете создавать собственный стиль боя и выявлять новые таланты вашего персонажа с каждым сражением.


Погрузитесь в мир Gum Gum Battle и станьте мастером эксцентричного боя, где только ваша фантазия является пределом. Развивайте свои навыки, создавайте неповторимые стратегии и соревнуйтесь с друзьями в захватывающих поединках, которые оставят вас с чувством адреналина и жаждой победы!


Информация о модах

без Рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Gum Gum Battle (Мод, без рекламы) v0.2.33 MOD APK

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Скачать Gum Gum Battle (Мод, без рекламы) 146 Мб Ссылка 2 146 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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