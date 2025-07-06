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Bump Pop (Мод, Много ресурсов)

Bump Pop (Мод, Много ресурсов) v94.7.6

Меткость, клоны и траектории — бросай, рассчитывай, побеждай

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Версия:
94.7.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 206 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Bump Pop — это яркая аркада, основанная на простой и интуитивной механике перетаскивания. Потяни мяч назад, прицелься и отпусти — и он полетит в воздух, пробивая цели с удовлетворяющей физикой. Здесь важны угол, сила и точность, ведь каждое попадание приближает тебя к мастерству. Простое на первый взгляд управление скрывает в себе стратегическую глубину: чем точнее ты бросаешь, тем быстрее проходишь уровни и разблокируешь новые возможности. Идеальный бросок — это результат расчёта, интуиции и доли азарта.


Но главное — не просто попадать, а освоить клонирование. После удачных попаданий ты получаешь возможность создавать дубликаты мяча, превращая одиночный выстрел в настоящий балет из множества снарядов. Используй их для одновременного поражения нескольких целей, хитрых манёвров или расчистки труднодоступных зон. Игра не просто проверяет твою меткость — она учит думать на несколько шагов вперёд. А когда десятки шаров синхронно летят по экрану — это настоящее зрелище.


Информация о модах
  • Много денег 
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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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