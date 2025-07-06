Bump Pop (Мод, Много ресурсов) v94.7.6
Меткость, клоны и траектории — бросай, рассчитывай, побеждай
Bump Pop — это яркая аркада, основанная на простой и интуитивной механике перетаскивания. Потяни мяч назад, прицелься и отпусти — и он полетит в воздух, пробивая цели с удовлетворяющей физикой. Здесь важны угол, сила и точность, ведь каждое попадание приближает тебя к мастерству. Простое на первый взгляд управление скрывает в себе стратегическую глубину: чем точнее ты бросаешь, тем быстрее проходишь уровни и разблокируешь новые возможности. Идеальный бросок — это результат расчёта, интуиции и доли азарта.
Но главное — не просто попадать, а освоить клонирование. После удачных попаданий ты получаешь возможность создавать дубликаты мяча, превращая одиночный выстрел в настоящий балет из множества снарядов. Используй их для одновременного поражения нескольких целей, хитрых манёвров или расчистки труднодоступных зон. Игра не просто проверяет твою меткость — она учит думать на несколько шагов вперёд. А когда десятки шаров синхронно летят по экрану — это настоящее зрелище.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.