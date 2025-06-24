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Delicious Monsters: TD Tycoon (Мод Меню)

Delicious Monsters: TD Tycoon (Мод Меню) v0.06.69

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Версия:
0.06.69
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HIGHSCORE GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

В Delicious Monsters ты защищаешь свою кухню, превратив аренную защиту в горячую битву. Монстры валятся волнами, и каждая атака превращается в гонку за выживанием и добычей. Тебе придётся ставить обереги и ловушки, строить кулинарный фронт и не дать ни одному чудовищу сорвать крышку с котла. Готовься к накалу страстей и кулинарному штурму, где тарелки становятся оружием.


Собирай редкие ингредиенты из туш зверей, готовь эпичные блюда и нанимай героев с уникальными умениями. Каждая волна требует новой расстановки юнитов: воинов, магов или заклинателей, способных метнуть шквал специй прямо в глаза противникам. Улучши кухню — добавь новую плиту, ускоритель приготовления и усилители вкуса, чтобы накормить армию и получить заслуженные трофеи.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель опыта

Инструменты разработки

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Delicious Monsters: TD Tycoon (Мод Меню) v0.06.69 MOD APK

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Скачать Delicious Monsters: TD Tycoon (Мод Меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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