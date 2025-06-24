Описание

В Delicious Monsters ты защищаешь свою кухню, превратив аренную защиту в горячую битву. Монстры валятся волнами, и каждая атака превращается в гонку за выживанием и добычей. Тебе придётся ставить обереги и ловушки, строить кулинарный фронт и не дать ни одному чудовищу сорвать крышку с котла. Готовься к накалу страстей и кулинарному штурму, где тарелки становятся оружием.





Собирай редкие ингредиенты из туш зверей, готовь эпичные блюда и нанимай героев с уникальными умениями. Каждая волна требует новой расстановки юнитов: воинов, магов или заклинателей, способных метнуть шквал специй прямо в глаза противникам. Улучши кухню — добавь новую плиту, ускоритель приготовления и усилители вкуса, чтобы накормить армию и получить заслуженные трофеи.