В Delicious Monsters ты защищаешь свою кухню, превратив аренную защиту в горячую битву. Монстры валятся волнами, и каждая атака превращается в гонку за выживанием и добычей. Тебе придётся ставить обереги и ловушки, строить кулинарный фронт и не дать ни одному чудовищу сорвать крышку с котла. Готовься к накалу страстей и кулинарному штурму, где тарелки становятся оружием.
Собирай редкие ингредиенты из туш зверей, готовь эпичные блюда и нанимай героев с уникальными умениями. Каждая волна требует новой расстановки юнитов: воинов, магов или заклинателей, способных метнуть шквал специй прямо в глаза противникам. Улучши кухню — добавь новую плиту, ускоритель приготовления и усилители вкуса, чтобы накормить армию и получить заслуженные трофеи.
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Скачать Delicious Monsters: TD Tycoon (Мод Меню) v0.06.69 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.