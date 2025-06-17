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Tukier Factory Inc. (Мод меню)

Tukier Factory Inc. (Мод меню) 1.0.16

Автоматизируй чайную империю: фабрики, пузырьки, драма и пушистый офис
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MOBIBRAIN TECHNOLOGY PTE. LTD.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Вчера, 23:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Tukier Factory Inc. — ты воплощаешь мечту кулинарного кролика-предпринимателя: в мобильном idle-симуляторе ты начинаешь с фабрики пузырькового и фруктового чая, смешиваешь ингредиенты, запускаешь сборочные линии и получаешь первые монетки. Каждые пять минут проверяешь запасы, модернизируешь котёл и направляешь Тукиеров на работу, чтобы ускорить производство. Готов ли ты превратить мастерскую в процветающую империю?


Тебя ждут автоматический режим и 50 уникальных тем: установи сборочные линии, забудь о нажатиях и наслаждайся офлайн-заработком, пока твои Тукиеры суетятся без остановки. Открой исцеляющую страну чудес, где каждое задание приносит радость, нанимай причудливых работников и раскрывай душещипательные истории офиса. Попытай удачу в сезонных событиях и расширь свою чаепитейную империю — время действовать!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный драгоценный камень
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tukier Factory Inc. (Мод меню) v1.0.16 MOD APK

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Скачать Tukier Factory Inc. (Мод меню) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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