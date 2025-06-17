Tukier Factory Inc. (Мод меню) 1.0.16
Автоматизируй чайную империю: фабрики, пузырьки, драма и пушистый офис
Tukier Factory Inc. — ты воплощаешь мечту кулинарного кролика-предпринимателя: в мобильном idle-симуляторе ты начинаешь с фабрики пузырькового и фруктового чая, смешиваешь ингредиенты, запускаешь сборочные линии и получаешь первые монетки. Каждые пять минут проверяешь запасы, модернизируешь котёл и направляешь Тукиеров на работу, чтобы ускорить производство. Готов ли ты превратить мастерскую в процветающую империю?
Тебя ждут автоматический режим и 50 уникальных тем: установи сборочные линии, забудь о нажатиях и наслаждайся офлайн-заработком, пока твои Тукиеры суетятся без остановки. Открой исцеляющую страну чудес, где каждое задание приносит радость, нанимай причудливых работников и раскрывай душещипательные истории офиса. Попытай удачу в сезонных событиях и расширь свою чаепитейную империю — время действовать!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.