Описание

Tukier Factory Inc. — ты воплощаешь мечту кулинарного кролика-предпринимателя: в мобильном idle-симуляторе ты начинаешь с фабрики пузырькового и фруктового чая, смешиваешь ингредиенты, запускаешь сборочные линии и получаешь первые монетки. Каждые пять минут проверяешь запасы, модернизируешь котёл и направляешь Тукиеров на работу, чтобы ускорить производство. Готов ли ты превратить мастерскую в процветающую империю?





Тебя ждут автоматический режим и 50 уникальных тем: установи сборочные линии, забудь о нажатиях и наслаждайся офлайн-заработком, пока твои Тукиеры суетятся без остановки. Открой исцеляющую страну чудес, где каждое задание приносит радость, нанимай причудливых работников и раскрывай душещипательные истории офиса. Попытай удачу в сезонных событиях и расширь свою чаепитейную империю — время действовать!