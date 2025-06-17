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Heax Miner (Мод, Без рекламы)

Heax Miner (Мод, Без рекламы) 1.0.1

Строй шахту-город, обрушивай залежи руды и смело открывай новые поселения
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
casual Gtopia
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Heax Miner встречает тебя грохотом камня и запахом горячего металла: ты ставишь первую деревянную башню-бур, запускаешь гирлянду кирок и смотришь, как шестигранные блоки руды трескаются сотнями. Каждые пять минут цикл прост: нажми, чтобы строить, наблюдай, как бур копит ресурсы, и решай, инвестировать ли редкие кристаллы в расширение крепости или в ускорение добычи. Чуть зазевался — и подземный обвал может отнять запас камня, оставив тебя без апгрейда на решающем уровне.


Развивай крепость, соединяя буровые опоры в шестигранные цепи: 15 уровней апгрейдов превращают лагерь в город-улья с плавильней и лабораторией. Автоматические караваны возят ресурсы между локациями, помогая строить новые города, где руны ускоряют добычу или укрепляют стены. Сезонные задания приносят редкие минералы, офлайн-фарм копит запасы, а таблица лидеров показывает, чья колонна опустилась глубже всех. Вернёшься ли ты открыть легендарный кристалл и править подземным царством?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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