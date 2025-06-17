Описание

Heax Miner встречает тебя грохотом камня и запахом горячего металла: ты ставишь первую деревянную башню-бур, запускаешь гирлянду кирок и смотришь, как шестигранные блоки руды трескаются сотнями. Каждые пять минут цикл прост: нажми, чтобы строить, наблюдай, как бур копит ресурсы, и решай, инвестировать ли редкие кристаллы в расширение крепости или в ускорение добычи. Чуть зазевался — и подземный обвал может отнять запас камня, оставив тебя без апгрейда на решающем уровне.





Развивай крепость, соединяя буровые опоры в шестигранные цепи: 15 уровней апгрейдов превращают лагерь в город-улья с плавильней и лабораторией. Автоматические караваны возят ресурсы между локациями, помогая строить новые города, где руны ускоряют добычу или укрепляют стены. Сезонные задания приносят редкие минералы, офлайн-фарм копит запасы, а таблица лидеров показывает, чья колонна опустилась глубже всех. Вернёшься ли ты открыть легендарный кристалл и править подземным царством?