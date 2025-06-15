Train Guard (Мод, Без рекламы) 0.1
Отстреливай мертвецов на рельсах и удержи скоростной бронепоезд живым!
Train Guard — зомби-шутер-скаут ставит тебя на крышу вагона: поезд мчится по пустошам, а ты каждые пять секунд крутишь камеру, сбиваешь ходоков дробовиком и латаешь люки перед следующей волной. Петля проста и азартна — пока состав рычит, ты лутаешь патроны, ставишь турель, а стая отскакивает искрами. Каждый критический выстрел дарит локомотиву ещё метр жизни. Но впереди чёрный тоннель, где ждёт нечто сильнее обычной нежити…
Между остановками открывай инвентарь: ставь автоматические пулемёты, раскладывай мины на шпалах и усиливай дробовик за жетоны спасения. Каждые три волны игра подбрасывает модификатор: кислотный туман, ускоренных зомби или элитного босс-броневика, крошащего вагоны. За прожитые минуты ты выбиваешь детали, апаешь броню состава, открываешь огненный «Шреддер» и ускоряешь перезарядку. Оффлайн-доход копит ресурсы, а еженедельные события дарят редкие скины — прыгай, пока поезд ещё держится!
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.