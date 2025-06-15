Описание

Train Guard — зомби-шутер-скаут ставит тебя на крышу вагона: поезд мчится по пустошам, а ты каждые пять секунд крутишь камеру, сбиваешь ходоков дробовиком и латаешь люки перед следующей волной. Петля проста и азартна — пока состав рычит, ты лутаешь патроны, ставишь турель, а стая отскакивает искрами. Каждый критический выстрел дарит локомотиву ещё метр жизни. Но впереди чёрный тоннель, где ждёт нечто сильнее обычной нежити…





Между остановками открывай инвентарь: ставь автоматические пулемёты, раскладывай мины на шпалах и усиливай дробовик за жетоны спасения. Каждые три волны игра подбрасывает модификатор: кислотный туман, ускоренных зомби или элитного босс-броневика, крошащего вагоны. За прожитые минуты ты выбиваешь детали, апаешь броню состава, открываешь огненный «Шреддер» и ускоряешь перезарядку. Оффлайн-доход копит ресурсы, а еженедельные события дарят редкие скины — прыгай, пока поезд ещё держится!