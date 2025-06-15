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Train Guard (Мод, Без рекламы)

Train Guard (Мод, Без рекламы) 0.1

Отстреливай мертвецов на рельсах и удержи скоростной бронепоезд живым!
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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
RUSSELL STUDIO
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 19:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Train Guard — зомби-шутер-скаут ставит тебя на крышу вагона: поезд мчится по пустошам, а ты каждые пять секунд крутишь камеру, сбиваешь ходоков дробовиком и латаешь люки перед следующей волной. Петля проста и азартна — пока состав рычит, ты лутаешь патроны, ставишь турель, а стая отскакивает искрами. Каждый критический выстрел дарит локомотиву ещё метр жизни. Но впереди чёрный тоннель, где ждёт нечто сильнее обычной нежити…


Между остановками открывай инвентарь: ставь автоматические пулемёты, раскладывай мины на шпалах и усиливай дробовик за жетоны спасения. Каждые три волны игра подбрасывает модификатор: кислотный туман, ускоренных зомби или элитного босс-броневика, крошащего вагоны. За прожитые минуты ты выбиваешь детали, апаешь броню состава, открываешь огненный «Шреддер» и ускоряешь перезарядку. Оффлайн-доход копит ресурсы, а еженедельные события дарят редкие скины — прыгай, пока поезд ещё держится!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Train Guard (Мод, Без рекламы) v0.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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