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Ozmo Adventure Land (Мод, Без рекламы)

Ozmo Adventure Land (Мод, Без рекламы) 2.1.15

Обучение, мини-игры и творчество в безопасном мире для детей
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Версия:
2.1.15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Şölen
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Ozmo Adventure Land — это красочный интерактивный мир, в котором ребёнок не просто играет, а творит, исследует и обучается через действия. В открытом 3D-пространстве малыш рисует фрески, кормит животных, сортирует мусор и участвует в весёлых мини-играх. Всё сделано с акцентом на развитие координации, логики и воображения — в безопасной среде без рекламы и покупок. Даже рисовать на стенах здесь поощряется — главное, что это в Озмо!


Помимо свободного исследования, тебя ждут две ключевые игры — платформер в 2D с приключениями и быстрые заезды в 3D-картинге, где ловкость и внимание ребёнка проверяются на практике. Родителям понравится интуитивное управление, а детям — возможность проявить фантазию в каждой сцене. Развивающий геймплей, насыщенные мини-игры, задачи на внимание и добрый визуальный стиль делают Ozmo отличным выбором для первых цифровых приключений.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ozmo Adventure Land (Мод, Без рекламы) v2.1.15 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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