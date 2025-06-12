Ozmo Adventure Land (Мод, Без рекламы) 2.1.15
Обучение, мини-игры и творчество в безопасном мире для детей
Ozmo Adventure Land — это красочный интерактивный мир, в котором ребёнок не просто играет, а творит, исследует и обучается через действия. В открытом 3D-пространстве малыш рисует фрески, кормит животных, сортирует мусор и участвует в весёлых мини-играх. Всё сделано с акцентом на развитие координации, логики и воображения — в безопасной среде без рекламы и покупок. Даже рисовать на стенах здесь поощряется — главное, что это в Озмо!
Помимо свободного исследования, тебя ждут две ключевые игры — платформер в 2D с приключениями и быстрые заезды в 3D-картинге, где ловкость и внимание ребёнка проверяются на практике. Родителям понравится интуитивное управление, а детям — возможность проявить фантазию в каждой сцене. Развивающий геймплей, насыщенные мини-игры, задачи на внимание и добрый визуальный стиль делают Ozmo отличным выбором для первых цифровых приключений.
Без рекламы
Скачать Ozmo Adventure Land (Мод, Без рекламы) v2.1.15 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.