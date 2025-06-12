Описание

Ozmo Adventure Land — это красочный интерактивный мир, в котором ребёнок не просто играет, а творит, исследует и обучается через действия. В открытом 3D-пространстве малыш рисует фрески, кормит животных, сортирует мусор и участвует в весёлых мини-играх. Всё сделано с акцентом на развитие координации, логики и воображения — в безопасной среде без рекламы и покупок. Даже рисовать на стенах здесь поощряется — главное, что это в Озмо!





Помимо свободного исследования, тебя ждут две ключевые игры — платформер в 2D с приключениями и быстрые заезды в 3D-картинге, где ловкость и внимание ребёнка проверяются на практике. Родителям понравится интуитивное управление, а детям — возможность проявить фантазию в каждой сцене. Развивающий геймплей, насыщенные мини-игры, задачи на внимание и добрый визуальный стиль делают Ozmo отличным выбором для первых цифровых приключений.