Going Up (Мод, Unlocked) 1.3.7
Управляй лифтом, угадывай настроение пассажиров и не давай никому сорваться
В Going Up ты — лифтер. Но не тот, что просто нажимает кнопки, а тот, кто держит весь дом в тонусе. Пассажиры приходят один за другим, у каждого свой этаж и своё терпение. Кто-то вежливый, кто-то уже злится, кто-то вообще решил, что он тут главный. А ты должен всех развезти — быстро, чётко и без конфликтов. Иначе — жалобы, минус рейтинг и новая попытка.
Игра простая по механике, но с каждым уровнем — больше стресса, больше людей и больше шансов ошибиться. Приходится вырабатывать собственную стратегию: кого везти первым, кого подождать, где срезать время. Всё подано легко, визуал минималистичный, работает офлайн. Заходит, когда хочется пошевелить пальцами и поулыбаться под шум недовольных пассажиров.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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