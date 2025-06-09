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Going Up (Мод, Unlocked)

Going Up (Мод, Unlocked) 1.3.7

Управляй лифтом, угадывай настроение пассажиров и не давай никому сорваться
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Версия:
1.3.7
Требования:
Android 10
Разработчик:
Napping Raccoon
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Going Up ты — лифтер. Но не тот, что просто нажимает кнопки, а тот, кто держит весь дом в тонусе. Пассажиры приходят один за другим, у каждого свой этаж и своё терпение. Кто-то вежливый, кто-то уже злится, кто-то вообще решил, что он тут главный. А ты должен всех развезти — быстро, чётко и без конфликтов. Иначе — жалобы, минус рейтинг и новая попытка.


Игра простая по механике, но с каждым уровнем — больше стресса, больше людей и больше шансов ошибиться. Приходится вырабатывать собственную стратегию: кого везти первым, кого подождать, где срезать время. Всё подано легко, визуал минималистичный, работает офлайн. Заходит, когда хочется пошевелить пальцами и поулыбаться под шум недовольных пассажиров.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Going Up (Мод, Unlocked) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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