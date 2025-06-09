Описание

В Going Up ты — лифтер. Но не тот, что просто нажимает кнопки, а тот, кто держит весь дом в тонусе. Пассажиры приходят один за другим, у каждого свой этаж и своё терпение. Кто-то вежливый, кто-то уже злится, кто-то вообще решил, что он тут главный. А ты должен всех развезти — быстро, чётко и без конфликтов. Иначе — жалобы, минус рейтинг и новая попытка.





Игра простая по механике, но с каждым уровнем — больше стресса, больше людей и больше шансов ошибиться. Приходится вырабатывать собственную стратегию: кого везти первым, кого подождать, где срезать время. Всё подано легко, визуал минималистичный, работает офлайн. Заходит, когда хочется пошевелить пальцами и поулыбаться под шум недовольных пассажиров.