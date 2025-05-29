Описание

Idle Target Range — кликер с уклоном в стрелковую тематику и прокачку. Каждые пять минут ты жмёшь усиления, улучшаешь скорость стрельбы, увеличиваешь прибыль и открываешь новые зоны. Каждый тир имеет своё дерево прокачки — можно менять фон, открывать новое оружие, повышать уровень целей. Всё крутится вокруг автоматизации: сначала кликаешь сам, потом — смотришь, как система стреляет за тебя.





Доступны страйкбольная арена и комната ярости, которые дают бонус к доходу и разнообразят процесс. Деньги капают даже офлайн, улучшения копятся — важно выбирать, куда вкладываться в первую очередь. Есть скины, достижения, бустеры. Без доната играть можно спокойно. Подходит, если хочется расслабиться, пострелять и прокачать всё до максимума. Idle Target Range — это про цифры, апгрейды и чистое удовольствие от прогресса.