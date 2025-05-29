Idle Target Range 1.0.1
Качай доход, усиливай выстрелы и строй тир, который стреляет сам
Idle Target Range — кликер с уклоном в стрелковую тематику и прокачку. Каждые пять минут ты жмёшь усиления, улучшаешь скорость стрельбы, увеличиваешь прибыль и открываешь новые зоны. Каждый тир имеет своё дерево прокачки — можно менять фон, открывать новое оружие, повышать уровень целей. Всё крутится вокруг автоматизации: сначала кликаешь сам, потом — смотришь, как система стреляет за тебя.
Доступны страйкбольная арена и комната ярости, которые дают бонус к доходу и разнообразят процесс. Деньги капают даже офлайн, улучшения копятся — важно выбирать, куда вкладываться в первую очередь. Есть скины, достижения, бустеры. Без доната играть можно спокойно. Подходит, если хочется расслабиться, пострелять и прокачать всё до максимума. Idle Target Range — это про цифры, апгрейды и чистое удовольствие от прогресса.
Полная версия
Скачать Idle Target Range v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.