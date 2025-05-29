android-1.ru / Игры / Казуальные / Idle Target Range
Idle Target Range

Idle Target Range 1.0.1

Качай доход, усиливай выстрелы и строй тир, который стреляет сам
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AKD Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Idle Target Range — кликер с уклоном в стрелковую тематику и прокачку. Каждые пять минут ты жмёшь усиления, улучшаешь скорость стрельбы, увеличиваешь прибыль и открываешь новые зоны. Каждый тир имеет своё дерево прокачки — можно менять фон, открывать новое оружие, повышать уровень целей. Всё крутится вокруг автоматизации: сначала кликаешь сам, потом — смотришь, как система стреляет за тебя.


Доступны страйкбольная арена и комната ярости, которые дают бонус к доходу и разнообразят процесс. Деньги капают даже офлайн, улучшения копятся — важно выбирать, куда вкладываться в первую очередь. Есть скины, достижения, бустеры. Без доната играть можно спокойно. Подходит, если хочется расслабиться, пострелять и прокачать всё до максимума. Idle Target Range — это про цифры, апгрейды и чистое удовольствие от прогресса.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Idle Target Range v1.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Idle Target Range 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Luxe Match 3D: Макияж ASMR
Luxe Match 3D: Макияж ASMR
Version: 1.0.0
Ragdoll Dismounting (Мод, Много денег)
Ragdoll Dismounting (Мод, Много денег)
Version: 1.0.19
Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню)
Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню)
Version: 1.4.6
Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы)
Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы)
Version: 0.2
Sparkle 2 Evo (Мод, Unlocked)
Sparkle 2 Evo (Мод, Unlocked)
Version: 4.0
Is This Yours? (Мод, Unlocked)
Is This Yours? (Мод, Unlocked)
Version: 1.7
Hellsquad Rrrush! (Мод меню)
Hellsquad Rrrush! (Мод меню)
Version: 0.9.1
Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню)
Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню)
Version: 1.0.6

Отзывы о Idle Target Range


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив