Описание

Puppy Match — это уютная игра в жанре «три в ряд» с элементами украшения дома и ухода за питомцами. Ты будешь решать уровни головоломок, зарабатывать ресурсы и тратить их на обустройство интерьеров для милых собак. Каждые несколько минут — новый уровень, новая награда и новое место для декора. Игровой цикл прост и приятен: собирай комбинации, открывай комнаты и наблюдай, как жильё наполняется уютом и хвостиками.





Puppy Match предлагает сотни уровней, которые регулярно обновляются, и разнообразные элементы декора — от диванов до мисок с едой. За успешные матчи ты открываешь новые зоны, а каждое украшение можно менять в любой момент. Прогресс сохраняется автоматически, а играть можно даже офлайн. Если хочешь расслабиться, повозиться с пушистиками и одновременно прокачать ловкость ума — самое время дать шанс Puppy Match.