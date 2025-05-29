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Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню)

Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню) 1.4.6

Решай головоломки и укрась дом для щенков в милой и расслабляющей атмосфере
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Версия:
1.4.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
707 INTERACTIVE: Fun Epic Casual Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Puppy Match — это уютная игра в жанре «три в ряд» с элементами украшения дома и ухода за питомцами. Ты будешь решать уровни головоломок, зарабатывать ресурсы и тратить их на обустройство интерьеров для милых собак. Каждые несколько минут — новый уровень, новая награда и новое место для декора. Игровой цикл прост и приятен: собирай комбинации, открывай комнаты и наблюдай, как жильё наполняется уютом и хвостиками.


Puppy Match предлагает сотни уровней, которые регулярно обновляются, и разнообразные элементы декора — от диванов до мисок с едой. За успешные матчи ты открываешь новые зоны, а каждое украшение можно менять в любой момент. Прогресс сохраняется автоматически, а играть можно даже офлайн. Если хочешь расслабиться, повозиться с пушистиками и одновременно прокачать ловкость ума — самое время дать шанс Puppy Match.


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню) v1.4.6 MOD APK

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Скачать Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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