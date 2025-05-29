Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню) 1.4.6
Решай головоломки и укрась дом для щенков в милой и расслабляющей атмосфере
Puppy Match — это уютная игра в жанре «три в ряд» с элементами украшения дома и ухода за питомцами. Ты будешь решать уровни головоломок, зарабатывать ресурсы и тратить их на обустройство интерьеров для милых собак. Каждые несколько минут — новый уровень, новая награда и новое место для декора. Игровой цикл прост и приятен: собирай комбинации, открывай комнаты и наблюдай, как жильё наполняется уютом и хвостиками.
Puppy Match предлагает сотни уровней, которые регулярно обновляются, и разнообразные элементы декора — от диванов до мисок с едой. За успешные матчи ты открываешь новые зоны, а каждое украшение можно менять в любой момент. Прогресс сохраняется автоматически, а играть можно даже офлайн. Если хочешь расслабиться, повозиться с пушистиками и одновременно прокачать ловкость ума — самое время дать шанс Puppy Match.
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Скачать Puppy Match : Match 3 Game (Мод Меню) v1.4.6 MOD APK
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.