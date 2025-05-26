Monster out of Line (Мод, Много денег) 0.8.0
Останови волну монстров: расставляй бойцов, прокачивай отряд, побеждай
Monster out of Line — это тактическая стратегия с элементами обороны, где ты командуешь отрядом наемников, защищающим мир от наступающих монстров. Каждые пять минут — это новое столкновение, где важно правильно выбрать позиции, усилить оборону и не дать врагу прорваться. Победа зависит от твоего мышления, а не от случайности.
Используй добытые ресурсы, чтобы обучать бойцов, открывать новые умения и расширять команду. Разные классы, тактики и комбо-эффекты делают каждый бой уникальным. Враги становятся сильнее, а значит, твоя стратегия должна расти вместе с ними. Monster out of Line — это вызов для тех, кто любит продуманные битвы и рост через каждую победу.
Меню модов
Множитель урона
Неограниченный драгоценный камень
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.