Описание

Monster out of Line — это тактическая стратегия с элементами обороны, где ты командуешь отрядом наемников, защищающим мир от наступающих монстров. Каждые пять минут — это новое столкновение, где важно правильно выбрать позиции, усилить оборону и не дать врагу прорваться. Победа зависит от твоего мышления, а не от случайности.





Используй добытые ресурсы, чтобы обучать бойцов, открывать новые умения и расширять команду. Разные классы, тактики и комбо-эффекты делают каждый бой уникальным. Враги становятся сильнее, а значит, твоя стратегия должна расти вместе с ними. Monster out of Line — это вызов для тех, кто любит продуманные битвы и рост через каждую победу.