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Monster out of Line (Мод, Много денег)

Monster out of Line (Мод, Много денег) 0.8.0

Останови волну монстров: расставляй бойцов, прокачивай отряд, побеждай
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Версия:
0.8.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
DAHADAGAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 01:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Monster out of Line — это тактическая стратегия с элементами обороны, где ты командуешь отрядом наемников, защищающим мир от наступающих монстров. Каждые пять минут — это новое столкновение, где важно правильно выбрать позиции, усилить оборону и не дать врагу прорваться. Победа зависит от твоего мышления, а не от случайности.


Используй добытые ресурсы, чтобы обучать бойцов, открывать новые умения и расширять команду. Разные классы, тактики и комбо-эффекты делают каждый бой уникальным. Враги становятся сильнее, а значит, твоя стратегия должна расти вместе с ними. Monster out of Line — это вызов для тех, кто любит продуманные битвы и рост через каждую победу.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Неограниченный драгоценный камень

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 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Monster out of Line (Мод, Много денег) v0.8.0 MOD APK

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Скачать Monster out of Line (Мод, Много денег) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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