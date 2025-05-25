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Crazy Police Slap - Smash Cops (Мод, Много денег)

Crazy Police Slap - Smash Cops (Мод, Много денег) 0.2.7

Весёлый побег из участка: импровизация, хаос и комичный экшен
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Версия:
0.2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GOOD TO SEE YOU
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:54
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

Crazy Police Slap - Smash Cops представляет собой захватывающий симулятор побега из тюрьмы, где ваша основная задача — использовать все возможные способы, чтобы освободиться из заключения. Эта игра погружает игроков в напряженную атмосферу, где каждое действие может стоить вам свободы или продлить срок заключения.


Стратегия и Действие


Первым шагом в вашем плане побега является избежание встречи с полицейскими. Игра требует ловкости и стратегического мышления: игрокам необходимо не только бегать и прятаться, но и использовать элементы окружения для самозащиты. Ваша цель — не только сбежать, но и сделать это так, чтобы не попасться. В этом вам помогут различные предметы, которые можно использовать для отвлечения или нейтрализации полицейских.


Борьба за Свободу


В Crazy Police Slap - Smash Cops каждое ваше действие имеет значение. Если вы невиновны, игра становится еще более эмоционально насыщенной, ведь вы боретесь не только за свою свободу, но и за справедливость. Вам предстоит использовать все доступные средства для того, чтобы сражаться с полицией и избегать повторного ареста, демонстрируя удивительные умения и реакцию.


Информация о модах

полная версия

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 Теги темы: Много денег

Скачать Crazy Police Slap - Smash Cops (Мод, Много денег) v0.2.7 MOD APK

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Скачать Crazy Police Slap - Smash Cops (Мод, Много денег) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб
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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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