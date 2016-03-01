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CUSTOM CAST (Мод, Unlocked)

CUSTOM CAST (Мод, Unlocked) 1.03.16

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Версия:
1.03.16
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Custom Cast, Inc.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 880 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5

CUSTOM CAST — идеальная находка для поклонников игр "одевалок", анимешного дизайна персонажей и свободы выбора внешнего вида своего аватара. В этом проекте собрано огромное количество элементов, включая черты лица, прически, предметы гардероба и аксессуары. Все это позволяет создавать идеальные персонажи.


Получившийся результат можно использовать для самых разных целей: от выкладывания в социальные сети до отображения во время стримов. Спектр применения очень широк, что делает привлекательным не только для тех, кто хочет просто интересно провести время, но и для тех, кто хочет использовать свои творения в будущем.


CUSTOM CAST предлагает игрокам увлекательный процесс создания персонажей, который сочетает в себе творчество и инновации. Этот продукт удовлетворит потребности как геймеров, так и творческих личностей, стремящихся реализовать свои идеи в виртуальном мире.


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