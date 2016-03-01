CUSTOM CAST — идеальная находка для поклонников игр "одевалок", анимешного дизайна персонажей и свободы выбора внешнего вида своего аватара. В этом проекте собрано огромное количество элементов, включая черты лица, прически, предметы гардероба и аксессуары. Все это позволяет создавать идеальные персонажи.





Получившийся результат можно использовать для самых разных целей: от выкладывания в социальные сети до отображения во время стримов. Спектр применения очень широк, что делает привлекательным не только для тех, кто хочет просто интересно провести время, но и для тех, кто хочет использовать свои творения в будущем.





CUSTOM CAST предлагает игрокам увлекательный процесс создания персонажей, который сочетает в себе творчество и инновации. Этот продукт удовлетворит потребности как геймеров, так и творческих личностей, стремящихся реализовать свои идеи в виртуальном мире.