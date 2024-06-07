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Idle Dyson Swarm (Мод, Много денег)

Idle Dyson Swarm (Мод, Много денег) 2.18.5

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Версия:
2.18.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BlindsidedGames
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Idle Dyson Swarm — это захватывающая стратегическая игра-симулятор на космическую тематику, в центре которой лежит создание и управление моделью Роя Дайсона. Рой Дайсона представляет собой сложную космическую структуру, построенную вокруг звезды для сбора её энергии. Вы берете на себя роль будущего астронома, начиная с нескольких основных ресурсов и космического оборудования, стремясь создать и улучшить эту грандиозную конструкцию.


Ваша главная цель — расширить и модернизировать свой Рой Дайсона, чтобы максимально эффективно собирать энергию со звезды. Развивайте свои технологии и улучшайте системы, чтобы обеспечить постоянный рост и развитие. Игра предлагает сочетание простого игрового процесса, позволяющего создавать и оптимизировать систему без постоянного взаимодействия, и стратегических элементов, требующих продуманного планирования и принятия решений.


Idle Dyson Swarm интригует своей возможностью играть в расслабляющем режиме, одновременно погружая игроков в глубокий стратегический опыт. Вам предстоит решать, как лучше распределить ресурсы, какие технологии развивать и как оптимизировать сбор энергии, чтобы построить самый эффективный и мощный Рой Дайсона во вселенной.


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Информация о модах

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