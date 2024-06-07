Idle Dyson Swarm — это захватывающая стратегическая игра-симулятор на космическую тематику, в центре которой лежит создание и управление моделью Роя Дайсона. Рой Дайсона представляет собой сложную космическую структуру, построенную вокруг звезды для сбора её энергии. Вы берете на себя роль будущего астронома, начиная с нескольких основных ресурсов и космического оборудования, стремясь создать и улучшить эту грандиозную конструкцию.





Ваша главная цель — расширить и модернизировать свой Рой Дайсона, чтобы максимально эффективно собирать энергию со звезды. Развивайте свои технологии и улучшайте системы, чтобы обеспечить постоянный рост и развитие. Игра предлагает сочетание простого игрового процесса, позволяющего создавать и оптимизировать систему без постоянного взаимодействия, и стратегических элементов, требующих продуманного планирования и принятия решений.





Idle Dyson Swarm интригует своей возможностью играть в расслабляющем режиме, одновременно погружая игроков в глубокий стратегический опыт. Вам предстоит решать, как лучше распределить ресурсы, какие технологии развивать и как оптимизировать сбор энергии, чтобы построить самый эффективный и мощный Рой Дайсона во вселенной.