android-1.ru / Игры / Казуальные / Demon Hero season2: Idle RPG (Мод меню)
Demon Hero season2: Idle RPG (Мод меню)

Demon Hero season2: Idle RPG (Мод меню) 1.0.42

0
0
Скачать (104 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CWGames Co., Ltd
Версия:
1.0.42
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
id приложения:
com.cwgames.demonhero2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
8

Demon Hero Season 2: Idle RPG предлагает увлекательный казуальный геймплей с простым управлением и динамичными событиями, происходящими на экране. Вы берете на себя роль отважного воина, чья миссия — истребление множества монстров, вторгшихся в его мир. Враг окружает вас со всех сторон, поэтому нет причин сдерживаться в применении оружия, особых навыков и артефактов, воздействующих на площади.


Игра предоставляет широкий спектр возможностей для прокачки и улучшения вашего персонажа. Вам предстоит своевременно повышать все критерии, улучшать характеристики и подбирать подходящее вооружение для своей стратегии. Благодаря этому, ваши усилия быстро принесут плоды, и вы сможете наблюдать за зрелищными битвами, где десятки врагов будут повержены под вашими ударами.


Demon Hero Season 2: Idle RPG радует захватывающим игровым процессом, в котором каждый бой становится все более интенсивным и увлекательным. Погружайтесь в этот мир, развивайте своего героя и готовьтесь к новым подвигам, преодолевая все преграды на пути к победе.


Скриншоты

Информация о модах
  • Damage Multiplier
  • God Mode
  • Move Speed Multiplier
  • Gold Multiplier
  • XP Multiplier
 Теги темы: Мод меню

Скачать Demon Hero season2: Idle RPG (Мод меню) 1.0.42 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Demon Hero season2: Idle RPG (Мод меню)
104 Мб
Ссылка 2
104 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Взрослая красавица ищет вещи (Полная версия)
Взрослая красавица ищет вещи (Полная версия)
Версия: 1.2.1
Goblin Quest: Idle Adventure (Мод, Много денег)
Goblin Quest: Idle Adventure (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.0.13
WildRose (Полная версия)
WildRose (Полная версия)
Версия: 1.2
RomanticGetaway (Полная версия)
RomanticGetaway (Полная версия)
Версия: 1.0
Radiantbeauty (Полная версия)
Radiantbeauty (Полная версия)
Версия: 1.0
Super Mutant (Полная версия)
Super Mutant (Полная версия)
Версия: 1.0.0
Truck Star (Полная версия)
Truck Star (Полная версия)
Версия: 1.1.1
Chain Reaction Extermination (Полная версия)
Chain Reaction Extermination (Полная версия)
Версия: 1.0.0.0

Отзывы о Demon Hero season2: Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив