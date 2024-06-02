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Goblin Quest: Idle Adventure (Мод, Много денег)

Goblin Quest: Idle Adventure (Мод, Много денег) 1.0.0.13

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
macovill
Версия:
1.0.0.13
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.macovill.luckyidle.test
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
65

Goblin Quest: Idle Adventure — это захватывающая и чарующая игра, в которой игроки вступают в роль наставника молодого гоблина, стремящегося достичь забытых драконом сокровищ. Путь к цели не будет лёгким, так как гоблин должен преодолеть множество опасностей, скрывающихся в загадочных и враждебных землях.


По ходу своего приключения игроки будут помогать гоблину в навигации по сложным тропам, организации привалов у костра для восстановления сил и ремонта снаряжения, а также в посещении населённых пунктов, где можно продать найденные артефакты и приобрести необходимые ресурсы. Эта игра сочетает элементы idle-игры и приключения, что позволяет игрокам погрузиться в мир, полный опасностей и открытий.


Goblin Quest: Idle Adventure предлагает богатый выбор стратегий и тактик, уникальные встречи и события, которые делают каждую игровую сессию неповторимой. Игра идеально подходит для тех, кто ищет не только увлекательное приключение, но и оригинальные игровые механики, которые позволяют взаимодействовать с игровым миром на новом уровне. Это истинное развлечение для любителей гоблинов, драконов и бесконечных приключений!


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Goblin Quest: Idle Adventure (Мод, Много денег) 1.0.0.13 взлом

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Скачать Goblin Quest: Idle Adventure (Мод, Много денег)
140 Мб
Ссылка 2
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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