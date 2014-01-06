My First Makeover — это увлекательная и легкая игра, идеально подходящая для тех, кто мечтает стать известным стилистом. В этой популярной видеоигре, особенно среди женщин, вам предстоит превращать своих клиентов в настоящих «фей» всего несколькими небольшими изменениями. Ваши клиенты будут нуждаться в вашем профессионализме, и вы сделаете их счастливыми, благодаря чему они будут возвращаться к вам снова и снова.





Присоединяйтесь к игре и станьте известным стилистом, которого знают и ценят многие. Вы сможете испытывать радость от превращений вместе со своими друзьями на Facebook, что делает игру не только интересной, но и социально активной. Это отличная возможность для вас и ваших близких насладиться совместной игрой и сблизиться.





My First Makeover предлагает игрокам возможность встретить новых друзей в онлайн-среде. Вы можете обмениваться сердечками с друзьями, посещать офисы других директоров и поддерживать их в их начинаниях. Эта игра не только позволяет вам проявить свои творческие способности, но и дарит возможность расширить круг общения и наслаждаться игрой вместе с другими людьми.