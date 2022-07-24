Описание

Lulu's Fashion World - Dress Up Games - Новая игра для вас, нарядите свою аниме-девушку, сделайте так чтобы она стала модной и красивой. Выбирайте одежду и аксессуары. к вашему вниманию предоставлен огромный выбор. Разблокируйте тысячи вариантов костюмов и проходите модные события в городе, создавая стиль своего игрового персонажа. Поэкспериментируйте с новыми образами и создайте причуду. Комбинации одежды и макияжа у вас под рукой!

Одевайте свою девушку с умом, для разных мероприятий проходящих в вашем городе.



