Lulu's Fashion World - Dress Up Games - Новая игра для вас, нарядите свою аниме-девушку, сделайте так чтобы она стала модной и красивой. Выбирайте одежду и аксессуары. к вашему вниманию предоставлен огромный выбор. Разблокируйте тысячи вариантов костюмов и проходите модные события в городе, создавая стиль своего игрового персонажа. Поэкспериментируйте с новыми образами и создайте причуду. Комбинации одежды и макияжа у вас под рукой!
Одевайте свою девушку с умом, для разных мероприятий проходящих в вашем городе.
Много денег
Скачать Lulu's Fashion World - Dress Up Games (Мод, Много денег) v1.4.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.