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Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked)

Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked) 1.26.3

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Версия:
1.26.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
June Gaming
Категория:
Аркады / Ролевые / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 222
Скриншоты
Описание

Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked) - Увлекательный онлайн-мультиплеер в режиме реального времени, играйте с 4-10 игроками со всего мира в особняке с приведениями. У вас будет возможность играть в роли Глупца или Дьявола.

В игре три режима игры: Социальная дедукция - тайна убийства, Прятки и побег из тюрьмы. Кроме того, игра поддерживает и голосовой чат, теперь не потребуется писать.

Все игроки в начале игры заходят в особняк с приведениями, один из вас становится одержимым дьяволом - предателем.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Макс Лайт
  • Длинное убийство
  • Длинный отчет
  • Множитель скорости движения
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked) v1.26.3 MOD APK

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Скачать Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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