Версия:
1.26.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
June Gaming
Категория:
Аркады / Ролевые / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 222
Описание
Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked) - Увлекательный онлайн-мультиплеер в режиме реального времени, играйте с 4-10 игроками со всего мира в особняке с приведениями. У вас будет возможность играть в роли Глупца или Дьявола.
В игре три режима игры: Социальная дедукция - тайна убийства, Прятки и побег из тюрьмы. Кроме того, игра поддерживает и голосовой чат, теперь не потребуется писать.
Все игроки в начале игры заходят в особняк с приведениями, один из вас становится одержимым дьяволом - предателем.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Макс Лайт
- Длинное убийство
- Длинный отчет
- Множитель скорости движения
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