Описание

Дьявол среди нас + Прятки с голосовым чатом (Мод, Unlocked) - Увлекательный онлайн-мультиплеер в режиме реального времени, играйте с 4-10 игроками со всего мира в особняке с приведениями. У вас будет возможность играть в роли Глупца или Дьявола.

В игре три режима игры: Социальная дедукция - тайна убийства, Прятки и побег из тюрьмы. Кроме того, игра поддерживает и голосовой чат, теперь не потребуется писать.

Все игроки в начале игры заходят в особняк с приведениями, один из вас становится одержимым дьяволом - предателем.