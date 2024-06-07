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BeautifulMoving (Полная версия)

BeautifulMoving (Полная версия) 1.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LRZZ
Версия:
1.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

BeautifulMoving — это увлекательная игра-головоломка, в которой игроки могут уничтожать предметы, чтобы зарабатывать очки. Механика игры проста и интуитивно понятна: вам нужно найти и нажать на три или более одинаковых предметов на экране, чтобы исключить их из игрового поля. Каждое успешное исключение приносит вам очки, и ваша цель — набрать как можно больше очков, находя и уничтожая совпадающие предметы. Игра становится все более сложной по мере прохождения уровней, что требует от вас внимательности и быстрой реакции.


BeautifulMoving предлагает захватывающий игровой процесс, который тренирует ваше внимание и способности к быстрому принятию решений. Наслаждайтесь яркой графикой и динамичным геймплеем, стремясь к новым рекордам и соревнуясь с друзьями.


Скриншоты

Информация о модах

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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