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Animals BAM BAM (Мод меню)

Animals BAM BAM (Мод меню) 2.1.83

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Foga Tech Limited
Версия:
2.1.83
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 175 Мб
id приложения:
com.foga.abb.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
10

Animals BAM BAM — это увлекательная игра в жанре экшн, где игроки вступают в роль отважного воина, оседлав своих уникальных питомцев, чтобы сражаться с ордами древних зверей и демонов. Ваша миссия — защитить мир Терры от нашествия чудовищ, используя разнообразное оружие и магические способности. Особенностью игры является динамичный и энергичный боевой процесс, который заставляет игроков постоянно находиться в движении и стратегически использовать свои ресурсы.


Игра предлагает широкий выбор оружия и навыков, позволяя создавать уникальные комбинации для каждого боя. Игроки могут экспериментировать с различными стилями ведения боя, прокачивая и модифицируя своё вооружение в соответствии с предпочтениями и тактическими задачами. Каждый выбор влияет на способности персонажа и его эффективность в сражениях, добавляя глубину и разнообразие в геймплей.


Коллекционирование и улучшение питомцев добавляет еще один уровень стратегии в Animals BAM BAM. Игроки могут находить и спасать различных существ, которые затем становятся их спутниками в битвах. Каждое животное обладает уникальными характеристиками и способностями, которые могут быть ключевыми в сложных сражениях. Вместе с питомцами герои отправляются в захватывающее приключение, полное вызовов, загадок и мощных противников.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Animals BAM BAM (Мод меню) 2.1.83 взлом

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Скачать Animals BAM BAM (Мод меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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