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Christmas Sweeper 4 - Match-3 (Мод, Бесплатные Покупки)

Christmas Sweeper 4 - Match-3 (Мод, Бесплатные Покупки) 3.4.0

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Версия:
3.4.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SmileyGamer Match 3 Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
879

Christmas Sweeper 4 - это спокойная игра в жанре "матч-3" с рождественской атмосферой и рядом связанных с праздником концепций, которая наполняет игроков уютными и теплыми чувствами. Здесь вас ждут различные уровни и задачи, которые можно решать, сочетая три и более элемента одного типа.


В этой игре вы можете присоединиться к виртуальным друзьям и помочь им преобразить различные сцены и моменты, чтобы сделать их рождественскими и по своему вкусу. Christmas Sweeper 4 предоставляет бесконечный контент для вашего удовольствия, и вы можете наслаждаться бесчисленными часами игрового процесса, разгадывая головоломки и наслаждаясь атмосферой праздника.


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Скачать Christmas Sweeper 4 - Match-3 (Мод, Бесплатные Покупки) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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