Christmas Sweeper 4 - это спокойная игра в жанре "матч-3" с рождественской атмосферой и рядом связанных с праздником концепций, которая наполняет игроков уютными и теплыми чувствами. Здесь вас ждут различные уровни и задачи, которые можно решать, сочетая три и более элемента одного типа.





В этой игре вы можете присоединиться к виртуальным друзьям и помочь им преобразить различные сцены и моменты, чтобы сделать их рождественскими и по своему вкусу. Christmas Sweeper 4 предоставляет бесконечный контент для вашего удовольствия, и вы можете наслаждаться бесчисленными часами игрового процесса, разгадывая головоломки и наслаждаясь атмосферой праздника.