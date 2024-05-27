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Happy Merge Home (Мод, Много денег)

Happy Merge Home (Мод, Много денег) 1.0.37

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Версия:
1.0.37
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Casual Joy Games
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 693
Скриншоты
Описание

Happy Merge Home - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность реконструировать и улучшать дома в уникальных ситуациях. Дизайн дома играет важную роль, и вы можете развивать свои навыки ремонта и дизайна, создавая привлекательные и функциональные интерьеры.


Одной из особенностей игры является ее генерация различных ситуаций, связанных с домом. Это означает, что вам придется решать разнообразные задачи и принимать решения, чтобы успешно реконструировать дом и улучшить его. Ситуационные навыки игрока будут протестированы, и вы сможете проявить свою креативность в деле дизайна.


В игре также доступно множество различных предметов для ремонта и улучшения дома. Это поможет вам ускорить процесс реконструкции и достичь лучших результатов. Ваша работа будет оцениваться, и вы сможете подниматься в рейтинге игроков, получая при этом разнообразные награды и подарки.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Happy Merge Home (Мод, Много денег) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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