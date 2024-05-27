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Empire Defender: Offline Games (Мод, Много денег)

Empire Defender: Offline Games (Мод, Много денег) 2.19.5

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Версия:
2.19.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 008
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир стратегических игр, где вы можете получить больше удовольствия, захватывающих и захватывающих ощущений, играя в эту игру. Графика и анимированные персонажи в этой игре захватывающие и привлекают больше игроков потрясающей 3D-графикой.Вы искусный мастер стратегической игры? И вы хотите показать миру свои стратегические навыки? Тогда вы можете играть в эту невероятную офлайн-игру Empire Defender: Offline Games и получать удовольствие.


В этой игре так много героев с уникальными навыками. Итак, в этой игре вы лидер, и вы должны вести за собой всех героев, направлять их лучшим образом и реализовывать лучшую стратегию. И защити границы своего царства от тьмы.

Empire Defender Offline — это бесконечная игра, в которой миллионы игроков по всему миру завоевывают победы и славу. Если вы большой поклонник Fantasy Tower Defense Game, тогда играйте в эту фантастическую стратегическую игру с красивой графикой и впечатляющим геймплеем.



Информация о модах

1. Неограниченное количество золота в бою

2. Неограниченное количество драгоценных камней

3. Неограниченное количество кристаллов

4. Неограниченное количество выносливости

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Empire Defender: Offline Games (Мод, Много денег) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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