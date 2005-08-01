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Kingdom Rush Frontiers (Мод, Много денег)

Kingdom Rush Frontiers (Мод, Много денег) 6.1.26

4
0
Скачать (165 Мб)
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Ironhide Games
Версия:
6.1.26
Категория:
На русском / Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 165 Мб
id приложения:
com.ironhidegames.android.kingdomrushfrontiers
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 305

Kingdom Rush действительно является одной из наиболее популярных игр в жанре стратегии и заслуживает своей репутации как лидер в этом направлении. Ironhide Game Studio, разработчики этой игры, сделали огромную работу, создав уникальное и захватывающее стратегическое впечатление. Серия игр Kingdom Rush состоит из нескольких успешных продуктов, но Kingdom Rush Frontiers также стоит особняком в этой серии.


Основной игровой контент в Kingdom Rush Frontiers, вероятно, не сильно отличается от предыдущих частей, но разнообразие и разнообразие контента делают эту игру чрезвычайно привлекательной для поклонников серии. Однако следует отметить, что Kingdom Rush Frontiers является платной игрой, и некоторые игроки могут столкнуться с ограничениями доступа.


Если игроки хотят получить доступ к полной версии игры и наслаждаться всеми ее возможностями, они могут искать веб-сайты, где предлагаются отличные предложения на разблокированные версии игры. Такие варианты позволяют не только разблокировать игру, но также могут вносить изменения в условия игры, чтобы сделать ее более интересной и комфортной для игроков.



Скриншоты

Информация о модах
  • Создал сохранение с большим количеством кристаллов. Если вам не нужны кристаллы, начните новую игру.



 Теги темы: Много денег

Скачать Kingdom Rush Frontiers (Мод, Много денег) 6.1.26 взлом

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Скачать Kingdom Rush Frontiers (Мод, Много денег) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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