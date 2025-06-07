Perfect Kick 2 - футбольная игра (Мод, Без рекламы) 2.0.64
Perfect Kick 2 - это футбольная аркада, погружающая игрока в захватывающий мир исполнения пенальти. Графика игры поражает своим реализмом, создавая ощущение присутствия на настоящем футбольном поле, а анимации ударов и движений вратаря выглядят необычайно живо. Основное внимание уделяется различным углам удара, что позволяет игрокам практиковать и улучшать свои навыки, делая каждую попытку уникальной и интересной. С течением времени игроки могут повышать мастерство, делая свои удары более мощными и точными. Кроме того, игра предлагает возможность соревнования в онлайн режиме, приглашая игроков столкнуться с соперниками со всего мира.
Тупой противник
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.