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Perfect Kick 2 - футбольная игра (Мод, Без рекламы)

Perfect Kick 2 - футбольная игра (Мод, Без рекламы) 2.0.64

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Версия:
2.0.64
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gamegou Limited
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 531
Скриншоты
Описание

Perfect Kick 2 - это футбольная аркада, погружающая игрока в захватывающий мир исполнения пенальти. Графика игры поражает своим реализмом, создавая ощущение присутствия на настоящем футбольном поле, а анимации ударов и движений вратаря выглядят необычайно живо. Основное внимание уделяется различным углам удара, что позволяет игрокам практиковать и улучшать свои навыки, делая каждую попытку уникальной и интересной. С течением времени игроки могут повышать мастерство, делая свои удары более мощными и точными. Кроме того, игра предлагает возможность соревнования в онлайн режиме, приглашая игроков столкнуться с соперниками со всего мира.


Информация о модах

Тупой противник

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Perfect Kick 2 - футбольная игра (Мод, Без рекламы) v2.0.64 MOD APK

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Скачать Perfect Kick 2 - футбольная игра (Мод, Без рекламы) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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