Favela Kick: The Final Goal (Мод, Unlocked) v1.0.1
От улиц фавелы до вершин мирового футбола
Favela Kick: The Final Goal — это история молодого парня из бедных районов Бразилии, у которого есть только мяч, мечта и прирождённый талант к футболу. Начни с уличных матчей на пыльных полях, заработай уважение на дворовых турнирах и поднимись до профессионального уровня. Это не просто карьера — это путь, где каждый гол, каждое решение и каждая тренировка формируют твою судьбу. Преодолевай преграды, борись за контракт, выбирай между славой и семьёй, и не забывай, с чего всё начиналось.
Пробейся в Европу: Франция, Англия, Испания — каждый чемпионат предлагает новые вызовы и возможности. Стань легендой, забей гол на "Камп Ноу" или выведи сборную Бразилии к мировой славе. В игре тебя ждут сюжетные развилки, неожиданные жизненные испытания, моральные выборы и путь к настоящей футбольной мечте. Favela Kick — это не просто симулятор, это история о том, как из ничего построить всё. Твоя карьера начинается здесь. Сыграй, чтобы изменить жизнь.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.