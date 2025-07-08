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Favela Kick: The Final Goal (Мод, Unlocked)

Favela Kick: The Final Goal (Мод, Unlocked) v1.0.1

От улиц фавелы до вершин мирового футбола

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Vladimir Pliashkun
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Favela Kick: The Final Goal — это история молодого парня из бедных районов Бразилии, у которого есть только мяч, мечта и прирождённый талант к футболу. Начни с уличных матчей на пыльных полях, заработай уважение на дворовых турнирах и поднимись до профессионального уровня. Это не просто карьера — это путь, где каждый гол, каждое решение и каждая тренировка формируют твою судьбу. Преодолевай преграды, борись за контракт, выбирай между славой и семьёй, и не забывай, с чего всё начиналось.


Пробейся в Европу: Франция, Англия, Испания — каждый чемпионат предлагает новые вызовы и возможности. Стань легендой, забей гол на "Камп Ноу" или выведи сборную Бразилии к мировой славе. В игре тебя ждут сюжетные развилки, неожиданные жизненные испытания, моральные выборы и путь к настоящей футбольной мечте. Favela Kick — это не просто симулятор, это история о том, как из ничего построить всё. Твоя карьера начинается здесь. Сыграй, чтобы изменить жизнь.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Игра входит в подборки:
Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Unlocked

Скачать Favela Kick: The Final Goal (Мод, Unlocked) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Favela Kick: The Final Goal (Мод, Unlocked) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб
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Внимание

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