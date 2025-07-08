Описание

Favela Kick: The Final Goal — это история молодого парня из бедных районов Бразилии, у которого есть только мяч, мечта и прирождённый талант к футболу. Начни с уличных матчей на пыльных полях, заработай уважение на дворовых турнирах и поднимись до профессионального уровня. Это не просто карьера — это путь, где каждый гол, каждое решение и каждая тренировка формируют твою судьбу. Преодолевай преграды, борись за контракт, выбирай между славой и семьёй, и не забывай, с чего всё начиналось.





Пробейся в Европу: Франция, Англия, Испания — каждый чемпионат предлагает новые вызовы и возможности. Стань легендой, забей гол на "Камп Ноу" или выведи сборную Бразилии к мировой славе. В игре тебя ждут сюжетные развилки, неожиданные жизненные испытания, моральные выборы и путь к настоящей футбольной мечте. Favela Kick — это не просто симулятор, это история о том, как из ничего построить всё. Твоя карьера начинается здесь. Сыграй, чтобы изменить жизнь.