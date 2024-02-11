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Idle Eleven (Мод, Много денег)

Idle Eleven (Мод, Много денег) 1.35.1

10
1
Скачать (87 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gaminho
Версия:
1.35.1
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 87 Мб
id приложения:
com.gaminho.idleelevenfootball
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
4 859

С ростом интереса к футболу и появлением новых технологий неудивительно, что футбол стал популярной темой для видеоигр. На рынке представлены разнообразные футбольные симуляторы, которые предлагают игрокам воплотиться в роли футболистов, тренеров или менеджеров и пережить виртуальные футбольные приключения. В этом контексте игра Idle Eleven представляет собой интересное решение, которое позволяет игрокам наслаждаться футболом, минимизируя затраты времени и усилий.


С помощью игры вы можете управлять своей футбольной командой, развивать ее и соревноваться с другими командами, не проводя при этом часы за экраном. Эта игра предоставляет возможность наслаждаться футболом и управлением командой в режиме "пошаговой" игры, позволяя игрокам делать необходимые шаги и принимать важные решения, когда им удобно.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги (увеличиваются, когда вы тратите)

2. VIP

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Eleven (Мод, Много денег) 1.35.1 взлом

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Скачать Idle Eleven (Мод, Много денег)
87 Мб
Ссылка 2
87 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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