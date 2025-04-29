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Баскетбол: битва звезд (Мод, Бесплатные покупки)

Баскетбол: битва звезд (Мод, Бесплатные покупки) 2.10.1

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Версия:
2.10.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PIKPOK
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 353
Скриншоты
Описание

Rival Stars Basketball - это захватывающая мобильная игра, которая позволяет игрокам погрузиться в мир профессионального баскетбола. Вам предстоит создать свою команду мечты, подобрав игроков из разных частей мира, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и способностями.


Игра предлагает реалистичную графику и динамичный геймплей, благодаря чему каждый матч становится настоящим испытанием для ваших тактических навыков. Выбирая правильные стратегии и принимая важные решения в реальном времени, вы можете повлиять на исход игры. Rival Stars Basketball также предоставляет возможность участия в онлайн-турнирах, где игроки со всего мира соревнуются друг с другом за право быть лучшим. Это отличный способ проверить свои навыки и показать, на что вы способны.


Кроме того, игра предлагает различные режимы и задания, выполнив которые, вы можете получить уникальные награды и улучшения для своей команды. Тренируйте своих игроков, развивайте их навыки и стремитесь к вершинам баскетбольного мира!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатная покупка в приложении
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Баскетбол: битва звезд (Мод, Бесплатные покупки) v2.10.1 MOD APK

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Скачать Баскетбол: битва звезд (Мод, Бесплатные покупки) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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