8 Ball Clash: Классиче бильярд (Мод, Длинная линия) 4.0.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FALCON GLOBAL LTD
Версия:
4.0.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
9 507
Очень увлекательная игра в пул с 8 шарами, которая также является самым захватывающим и реалистичным симулятором бильярда, доступным сегодня, называется 8 Ball Pool Clash. Эта игра является частью мира бильярда. Наслаждайтесь текущей аркадной 3D-игрой в бильярд с игроками со всего мира, пока вы играете со своими друзьями по Facebook.
Вы - будущий мастер бильярда в международном турнире, поэтому двигайте экран, чтобы нацелить мяч, и перетащите полосу мощности вниз, чтобы нанести удар. Продемонстрируйте свои таланты и сосредоточьтесь на игре в бильярд и докажите, что вы заслуживаете этого.
Информация о модах
Реклама удалена
Длинные линии
Скачать 8 Ball Clash: Классиче бильярд (Мод, Длинная линия) 4.0.1 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство