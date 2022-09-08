Очень увлекательная игра в пул с 8 шарами, которая также является самым захватывающим и реалистичным симулятором бильярда, доступным сегодня, называется 8 Ball Pool Clash. Эта игра является частью мира бильярда. Наслаждайтесь текущей аркадной 3D-игрой в бильярд с игроками со всего мира, пока вы играете со своими друзьями по Facebook.





Вы - будущий мастер бильярда в международном турнире, поэтому двигайте экран, чтобы нацелить мяч, и перетащите полосу мощности вниз, чтобы нанести удар. Продемонстрируйте свои таланты и сосредоточьтесь на игре в бильярд и докажите, что вы заслуживаете этого.



