Создание зверей (Мод, Много золота) - Построй свой собственный мини-зоопарк и развлекайся с животными!





Создавайте всевозможных животных, от тигров и львов до кроликов и собак. Наблюдайте, как ваши животные растут в размерах по мере того, как вы их создаете. Дайте им имена и места и используйте специальные инструменты, чтобы добавить им озорные черты, такие как вода или огонь.





Создайте свой собственный парк с любимыми животными! Постройте свой собственный зоопарк в качестве забавного хобби или продайте часть его! Постройте зоопарк на заднем дворе или побольше в офисном здании, только убедитесь, что к моменту прибытия животные здоровы и невредимы. Отправьте их в новый дом, потому что они не продержатся долго, если заболеют или получат травму, находясь дома.