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Создание зверей (Мод, Много золота)

Создание зверей (Мод, Много золота) 1.0.44

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Версия:
1.0.44
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Super Awesome Inc.
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
892

Создание зверей (Мод, Много золота) - Построй свой собственный мини-зоопарк и развлекайся с животными!


Создавайте всевозможных животных, от тигров и львов до кроликов и собак. Наблюдайте, как ваши животные растут в размерах по мере того, как вы их создаете. Дайте им имена и места и используйте специальные инструменты, чтобы добавить им озорные черты, такие как вода или огонь.


Создайте свой собственный парк с любимыми животными! Постройте свой собственный зоопарк в качестве забавного хобби или продайте часть его! Постройте зоопарк на заднем дворе или побольше в офисном здании, только убедитесь, что к моменту прибытия животные здоровы и невредимы. Отправьте их в новый дом, потому что они не продержатся долго, если заболеют или получат травму, находясь дома.


Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО

2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ КРИСТАЛЛЫ

 Теги темы: Много монет

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