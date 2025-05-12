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Base Jump Wing Suit Flying (Мод, Много кредитов)

Base Jump Wing Suit Flying (Мод, Много кредитов) 2.10

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Версия:
2.10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
943
Скриншоты
Описание

Вы ищете что-то, что вызовет выброс адреналина и одновременное биение сердца? Аркадная игра под названием Base Jump Wing Suit Flying позволяет игрокам летать в различных средах, имитируя птичий полет. Поскольку для управления требуется одно касание, почти каждый может взять эту игру и сразу начать играть, наслаждаясь динамичным и захватывающим действием. Один из самых приятных аспектов полета в вингсьюте с бейсджампинга — возможность парить над широким спектром захватывающих дух пейзажей. Потрясающая графика поразит вас, где бы вы ни находились, будь то в центре города или в сельской местности. 


По мере того, как вы перемещаетесь по множеству локаций, каждая из которых имеет свой собственный набор проблем и препятствий, вам нужно будет сохранять рассудок и быть готовым ко всему. Вы никогда не окажетесь в затруднительном положении из-за множества игровых сред, которые включают в себя все, что угодно, от проносящихся через узкие ущелья до уклонения от высоких зданий в городе. Вы также можете улучшить свои летные характеристики в вингсьюте для бейсджампинга, купив улучшенные вингсьюты.


Информация о модах

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Много денег

Скачать Base Jump Wing Suit Flying (Мод, Много кредитов) v2.10 MOD APK

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Скачать Base Jump Wing Suit Flying (Мод, Много кредитов) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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