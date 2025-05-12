Base Jump Wing Suit Flying (Мод, Много кредитов) 2.10
Вы ищете что-то, что вызовет выброс адреналина и одновременное биение сердца? Аркадная игра под названием Base Jump Wing Suit Flying позволяет игрокам летать в различных средах, имитируя птичий полет. Поскольку для управления требуется одно касание, почти каждый может взять эту игру и сразу начать играть, наслаждаясь динамичным и захватывающим действием. Один из самых приятных аспектов полета в вингсьюте с бейсджампинга — возможность парить над широким спектром захватывающих дух пейзажей. Потрясающая графика поразит вас, где бы вы ни находились, будь то в центре города или в сельской местности.
По мере того, как вы перемещаетесь по множеству локаций, каждая из которых имеет свой собственный набор проблем и препятствий, вам нужно будет сохранять рассудок и быть готовым ко всему. Вы никогда не окажетесь в затруднительном положении из-за множества игровых сред, которые включают в себя все, что угодно, от проносящихся через узкие ущелья до уклонения от высоких зданий в городе. Вы также можете улучшить свои летные характеристики в вингсьюте для бейсджампинга, купив улучшенные вингсьюты.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.