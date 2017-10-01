Mr. Bean: Special Delivery - это захватывающая игра, которая переносит вас в мир Мистера Бина, где скорость, точность и неотъемлемый напарник в форме медведя становятся ключевыми элементами игрового процесса. В этой аутентичной игре, созданной по мотивам популярного персонажа Мистера Бина, вас ждут разнообразные задания по доставке в самых разных условиях.





Присегните ремни и заведите двигатели, потому что вместе с Мистером Бином и его верным спутником Тедди вы отправитесь в захватывающие приключения по доставке. Независимо от того, насколько сложной или далекой является задача, Мистер Бин и его неотразимый спутник готовы справиться с ней. Игра позволяет вам испытать себя в различных ролях и ситуациях, где придется проявить мастерство вождения, ловкость и умение быстро принимать решения. Вас ждут увлекательные миссии, разнообразные задачи и множество юмористических моментов, характерных для персонажа Мистера Бина.





Присоединитесь к Мистеру Бину и Тедди в их приключениях по доставке и насладитесь веселой и захватывающей игрой, которая точно поднимет настроение!