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Mr Bean - Special Delivery (Мод, Много камней)

Mr Bean - Special Delivery (Мод, Много камней) 1.10.17.20

5
0
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mr Bean
Версия:
1.10.17.20
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
id приложения:
com.goodcatchgames.mrbeanhillclimb
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
1 324

Mr. Bean: Special Delivery - это захватывающая игра, которая переносит вас в мир Мистера Бина, где скорость, точность и неотъемлемый напарник в форме медведя становятся ключевыми элементами игрового процесса. В этой аутентичной игре, созданной по мотивам популярного персонажа Мистера Бина, вас ждут разнообразные задания по доставке в самых разных условиях.


Присегните ремни и заведите двигатели, потому что вместе с Мистером Бином и его верным спутником Тедди вы отправитесь в захватывающие приключения по доставке. Независимо от того, насколько сложной или далекой является задача, Мистер Бин и его неотразимый спутник готовы справиться с ней. Игра позволяет вам испытать себя в различных ролях и ситуациях, где придется проявить мастерство вождения, ловкость и умение быстро принимать решения. Вас ждут увлекательные миссии, разнообразные задачи и множество юмористических моментов, характерных для персонажа Мистера Бина.


Присоединитесь к Мистеру Бину и Тедди в их приключениях по доставке и насладитесь веселой и захватывающей игрой, которая точно поднимет настроение!


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней

 Теги темы: Много денег

Скачать Mr Bean - Special Delivery (Мод, Много камней) 1.10.17.20 взлом

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Скачать Mr Bean - Special Delivery (Мод, Много камней)
75 Мб
Ссылка 2
75 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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