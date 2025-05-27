Дубай Дрифт 2 (Мод, Unlocked) 2.5.8
Онлайн-дрифт с миллионами игроков и реальной физикой на крутых тачках
Dubai Drift 2 — это онлайн-аркада о дрифте, где ты участвуешь в заездах против игроков со всего мира. В твоем распоряжении десятки спорткаров, кастомизация, реалистичная физика и зрелищные трассы. Каждые пять минут — новый вызов, новый соперник, новый угол. Врывайся в поворот, собирай очки и поднимайся в рейтингах.
Испытай свои силы на площадках по всему миру, создавай комнаты, приглашай друзей или катайся в одиночку. Прокачивай авто, открывай новые машины, соревнуйся в разных режимах. Игра доступна бесплатно и работает онлайн. Захотел дрифта — запускай и жми газ в пол. Здесь безумие начинается с первого старта.
Вы можете выбрать автомобиль, который хотите, даже если он заблокирован в игре.
Скачать Дубай Дрифт 2 (Мод, Unlocked) v2.5.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.