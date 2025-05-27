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Дубай Дрифт 2 (Мод, Unlocked)

Дубай Дрифт 2 (Мод, Unlocked) 2.5.8

Онлайн-дрифт с миллионами игроков и реальной физикой на крутых тачках
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Версия:
2.5.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Zero Four LLC
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 756 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 809
Скриншоты
Описание

Dubai Drift 2 — это онлайн-аркада о дрифте, где ты участвуешь в заездах против игроков со всего мира. В твоем распоряжении десятки спорткаров, кастомизация, реалистичная физика и зрелищные трассы. Каждые пять минут — новый вызов, новый соперник, новый угол. Врывайся в поворот, собирай очки и поднимайся в рейтингах.


Испытай свои силы на площадках по всему миру, создавай комнаты, приглашай друзей или катайся в одиночку. Прокачивай авто, открывай новые машины, соревнуйся в разных режимах. Игра доступна бесплатно и работает онлайн. Захотел дрифта — запускай и жми газ в пол. Здесь безумие начинается с первого старта.


Информация о модах

Вы можете выбрать автомобиль, который хотите, даже если он заблокирован в игре.

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Дубай Дрифт 2 (Мод, Unlocked) v2.5.8 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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