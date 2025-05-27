Описание

Dubai Drift 2 — это онлайн-аркада о дрифте, где ты участвуешь в заездах против игроков со всего мира. В твоем распоряжении десятки спорткаров, кастомизация, реалистичная физика и зрелищные трассы. Каждые пять минут — новый вызов, новый соперник, новый угол. Врывайся в поворот, собирай очки и поднимайся в рейтингах.





Испытай свои силы на площадках по всему миру, создавай комнаты, приглашай друзей или катайся в одиночку. Прокачивай авто, открывай новые машины, соревнуйся в разных режимах. Игра доступна бесплатно и работает онлайн. Захотел дрифта — запускай и жми газ в пол. Здесь безумие начинается с первого старта.