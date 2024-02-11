Sonic Forces - соник боевой & бег игры (Мод, Режим бога) 4.28.0
Sonic Forces – Running Battle - это уникальное сочетание динамики гонок и экшена анимированных сражений, которое поднимает жанр беговых игр на новый уровень. В этой игре вы не просто бегаете и собираете кольца, как в классических играх про Соника, но и участвуете в захватывающих боях против различных врагов. Погрузитесь в мир высокоскоростных гонок, где каждый шаг может стоить вам победы или поражения. Открывайте множество уровней с различными препятствиями, ловушками и врагами.
Улучшайте своего героя, добавляя новые способности и умения, чтобы стать еще быстрее и сильнее. Соревнуйтесь с друзьями и игроками со всего мира в режиме онлайн-гонок и наслаждайтесь качественной графикой и детализацией мира, который так привычен для франшизы Соника. Если вы ищете игру, которая совмещает в себе скорость, экшен и стратегию, то Sonic Forces – Running Battle именно то, что вам нужно. Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир и испытать себя на прочность.
- МЕНЮ МОД
- Множитель скорости игры [x1 - x10]
- режим бога
- Начните со 100 колец (макс.)
- Реклама удалена
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
Скачать Sonic Forces - соник боевой & бег игры (Мод, Режим бога) 4.28.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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