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Sonic Forces - соник боевой & бег игры (Мод, Режим бога)

Sonic Forces - соник боевой & бег игры (Мод, Режим бога) 4.28.0

130
17
Скачать (236 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SEGA
Версия:
4.28.0
Категория:
На русском / Аркады / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 236 Мб
id приложения:
com.sega.sprint
Русский язык:
Есть
Лайков:
130
Комментарии:
0
Просмотров:
27 093

Sonic Forces – Running Battle - это уникальное сочетание динамики гонок и экшена анимированных сражений, которое поднимает жанр беговых игр на новый уровень. В этой игре вы не просто бегаете и собираете кольца, как в классических играх про Соника, но и участвуете в захватывающих боях против различных врагов. Погрузитесь в мир высокоскоростных гонок, где каждый шаг может стоить вам победы или поражения. Открывайте множество уровней с различными препятствиями, ловушками и врагами.


Улучшайте своего героя, добавляя новые способности и умения, чтобы стать еще быстрее и сильнее. Соревнуйтесь с друзьями и игроками со всего мира в режиме онлайн-гонок и наслаждайтесь качественной графикой и детализацией мира, который так привычен для франшизы Соника. Если вы ищете игру, которая совмещает в себе скорость, экшен и стратегию, то Sonic Forces – Running Battle именно то, что вам нужно. Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир и испытать себя на прочность.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости игры [x1 - x10]
  • режим бога
  • Начните со 100 колец (макс.)
  • Реклама удалена

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений

 Теги темы: Мод меню

Скачать Sonic Forces - соник боевой & бег игры (Мод, Режим бога) 4.28.0 взлом

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Скачать Sonic Forces - соник боевой & бег игры (Мод, Режим бога) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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