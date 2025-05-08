WarFriends: PVP-шутер (Мод, Много патронов) 5.11.1
WarFriends: PvP Shooter Game представляет собой захватывающую игру-стрелялку, которая обещает игрокам увлекательные и динамичные сражения. Эта игра, хотя и не занимает лидирующие позиции на рынке, привлекает множество игроков благодаря своим уникальным особенностям и инновациям.
Одной из ключевых особенностей "WarFriends" является ее способность предложить игрокам глубокий и захватывающий игровой процесс, который требует от них не только умения быстро реагировать, но и стратегически мыслить. Игрокам необходимо будет использовать свое умение наблюдать, осваивать разнообразное оружие и устраивать продуманные тактики, чтобы выигрывать матчи.
- Неограниченные боеприпасы (они будут увеличиваться, а не уменьшаться)
- Без перезарядки (это касается времени перезарядки для пополнения боеприпасов, а не времени перезарядки между выстрелом и другим)
- Неограниченное количество тегов DogTags
- Анти-запрет
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.