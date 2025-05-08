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WarFriends: PVP-шутер (Мод, Много патронов)

WarFriends: PVP-шутер (Мод, Много патронов) 5.11.1

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Версия:
5.11.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
CHILLINGO
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:03
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 621 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 186
Скриншоты
Описание

WarFriends: PvP Shooter Game представляет собой захватывающую игру-стрелялку, которая обещает игрокам увлекательные и динамичные сражения. Эта игра, хотя и не занимает лидирующие позиции на рынке, привлекает множество игроков благодаря своим уникальным особенностям и инновациям.


Одной из ключевых особенностей "WarFriends" является ее способность предложить игрокам глубокий и захватывающий игровой процесс, который требует от них не только умения быстро реагировать, но и стратегически мыслить. Игрокам необходимо будет использовать свое умение наблюдать, осваивать разнообразное оружие и устраивать продуманные тактики, чтобы выигрывать матчи.


Информация о модах
  • Неограниченные боеприпасы (они будут увеличиваться, а не уменьшаться)
  • Без перезарядки (это касается времени перезарядки для пополнения боеприпасов, а не времени перезарядки между выстрелом и другим)
  • Неограниченное количество тегов DogTags
  • Анти-запрет



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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
 Теги темы: Много патронов, Встроенный кэш, Стрелялки, Шутер

Скачать WarFriends: PVP-шутер (Мод, Много патронов) v5.11.1 MOD APK

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Скачать WarFriends: PVP-шутер (Мод, Много патронов) 621 Мб Ссылка 2 621 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о WarFriends: PVP-шутер (Мод, Много патронов)


Комментарии (1)
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Про
Про 30 ноября 2024 14:54
Сделайте пожалуйста мод на деньги что даст эти Патроны
0
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