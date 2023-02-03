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Turbo Stars (Мод, Много денег)

Turbo Stars (Мод, Много денег) 1.8.29

22
7
Скачать (44 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SayGames
Версия:
1.8.29
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 44 Мб
id приложения:
com.turbo.stars
Русский язык:
Есть
Лайков:
22
Комментарии:
1
Просмотров:
4 730

Турбо Stars-Rival Racing представляет собой уникальное сочетание гоночной игры и скейтбординга, которое предлагает игрокам впечатляющий опыт на высоких скоростях. В этой игре вы не только соревнуетесь на скейтбордах, но и должны мастерски управлять ими на трассах, полных препятствий и вызовов.


Основной целью в Turbo Stars-Rival Racing является следование по трассе, сбор монет и успешное преодоление препятствий. Это требует от игроков быстрых рефлексов и хорошего чувства баланса, чтобы поддерживать скорость и избегать препятствий на пути. Скорость в игре не просто высокая, она буквально заставляет вас чувствовать адреналин, что делает каждую гонку напряженной и захватывающей. Каждый заезд в Turbo Stars-Rival Racing - это не только гонка, но и испытание вашего мастерства управления скейтбордом.


Кроме того, игра включает в себя элементы коллекционирования, такие как сбор монет, которые можно использовать для улучшения вашего скейтборда или для разблокировки новых, более мощных моделей. Это добавляет дополнительный уровень стратегии и прогресса в игру, делая каждое соревнование не просто захватывающим, но и полезным с точки зрения развития ваших навыков и улучшения снаряжения.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Без рекламы, Unlocked

Скачать Turbo Stars (Мод, Много денег) 1.8.29 взлом

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Скачать Turbo Stars (Мод, Много денег) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Turbo Stars (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Илья
Гость Илья 3 февраля 2023 14:10
Почему не скачивается исправьте пожалуйста
0
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